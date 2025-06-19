Компания Xiaomi поделилась новыми подробностями о предстоящем планшете Pad 7S Pro 12.5, выпустив несколько официальных тизеров с его характеристиками. Также в сети появились результаты тестирования устройства в Geekbench, что позволило оценить его реальную производительность.

Планшет будет оснащен 12,5-дюймовым экраном с частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью до 1000 кд/м². Кроме стандартной версии, компания представит модификацию с матовым дисплеем. Также стало известно, что емкость аккумулятора с поддержкой 120-ваттной зарядки составит 10 610 мАч, толщина корпуса — 5,8 мм, а вес — 576 граммов. «Сердцем» Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 станет фирменный процессор Xring O1.

На задней панели устройства расположится основная камера на 50 Мп, а спереди — 32-мегапиксельная фронтальная камера. В комплекте с планшетом будет продаваться Bluetooth-клавиатура. На тизерах устройство представлено в сером, черном, фиолетовом и серебристом цветах.

В тестах Geekbench 6 модификация с 16 ГБ оперативной памяти набрала 2 631 и 8 449 баллов в одно- и многопоточной производительности соответственно. Ожидается, что премьера новинки состоится до конца июня 2025 года.