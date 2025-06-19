В Elden Ring Nightreign начинают появляться переработанные и усиленные версии уже знакомых боссов. Новые противники, получившие название Everdark Sovereigns, будут добавляться по одному в неделю. Первыми игрокам предстоит сразиться с усиленным вариантом Gaping Jaw.

Сражения с Everdark-боссами станут доступны только тем игрокам, которые ранее победили их оригинальные версии. Кроме того, участие в этих битвах будет ограничено по времени.

Gaping Jaw уже доступен для сражения и останется активным до 26 июня. Вслед за ним появятся Sentient Pest и Darkdrift Knight в версиях Everdark. Остальные боссы будут добавлены позже, но точные даты пока не объявлены.

За победу над Everdark Sovereign игроки получат специальную награду — Sovereign Sigil.

Это уже второе крупное обновление для Nightreign. Ранее, в первую неделю после релиза, игра получила патч, облегчающий прохождение в одиночку.

Несмотря на смешанные отзывы, игра показала отличные продажи и высокую активность. Согласно данным SteamDB, в час после релиза она достигла пика в 313 593 одновременных пользователей — второй лучший результат среди игр FromSoftware после оригинального Elden Ring, собравшего рекордные 953 426 игроков.

По данным издателя Bandai Namco, за первые сутки после выхода было продано 2 миллиона копий Elden Ring Nightreign.