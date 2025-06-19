Компания Nothing продолжает активно подогревать интерес к грядущему Nothing Phone 3. После того как стало известно, что смартфон получит процессор Snapdragon 8s Gen 4, бренд вернулся с новым тизером, на этот раз посвящённым системе подсветки Glyph Matrix.

На данный момент информации немного — компания опубликовала лишь короткий тизер, без полноценного раскрытия дизайна. Судя по ролику, на задней панели смартфона в правом верхнем углу будет находиться обновлённая световая матрица Glyph Matrix. Это развитие фирменного интерфейса Glyph Interface, от которого Nothing ранее официально отказалась.

Также Nothing сменила аватарки своих аккаунтов в социальных сетях на логотип, совпадающий с элементом дизайна Glyph Matrix. Интересно, что данный элемент не совпадает с утекшими в сеть рендерами предполагаемого Phone 3 — на них такой системы подсветки не видно. Некоторые энтузиасты уже предположили, что изображения, попавшие в сеть ранее, скорее всего относятся к прототипу Phone 3a, а не к основной модели.

Если судить по имеющимся данным, Glyph Matrix может оказаться светодиодной матрицей в стиле «точек», что позволит отображать более сложные анимации и узоры, чем раньше. Возможно, пользователи смогут настраивать отображение уведомлений в виде иконок — например, при получении сообщения в WhatsApp будет появляться его пиксельное лого.

Остаётся ждать официальной информации от Nothing, чтобы понять, чем ещё удивит новый смартфон.