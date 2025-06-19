По данным китайского инсайдера Digital Chat Station, в следующем году Apple начнёт внедрение подэкранной системы Face ID в линейке iPhone 18 Pro. Это станет значительным шагом к полному отказу от выреза Dynamic Island, который всё ещё сохранится в моделях iPhone 17.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, как ожидается, будут оснащены OLED-дисплеями размером 6.27 и 6.86 дюйма соответственно. Экраны будут выполнены по технологии LTPO с разрешением 1.5K и поддержкой HIAA — «Hole-in-Active-Area», при которой пиксели удаляются из активной области дисплея, чтобы обеспечить беспрепятственный обзор для фронтальной камеры.

Использование HIAA не ново: подобное решение уже применяется в смартфонах с подэкранной фронтальной камерой. Однако реализация Face ID под экраном требует гораздо большего, ведь система состоит из проектора инфракрасной сетки, излучателя и инфракрасной камеры. Современные подэкранные камеры рассчитаны на видимый свет, а не на ИК-диапазон, что создаёт определённые технические сложности.

По слухам, Apple уже тестирует прототипы устройств с такой технологией. Внедрение системы Face ID под экран обсуждается с момента выхода iPhone 15, однако теперь компания, по всей видимости, готова реализовать её в iPhone 18 Pro, если не возникнет непредвиденных трудностей в процессе.

Таким образом, в 2025 году может состояться долгожданный переход к полностью безрамочному дизайну без видимых вырезов на экране.