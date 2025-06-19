Линейка смартфонов OPPO Reno пополнилась новой моделью. Reno13 A выделяется усиленной защитой от влаги и пыли, длительной работой от аккумулятора, наличием OIS в камере и относительно небольшим профилем.

OPPO Reno13 A оборудован 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и максимальной яркостью 1200 нит. Быстродействие обеспечивается чипсетом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 в сочетании с 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, а встроенная память UFS 3.1 составляет 128 ГБ с возможностью увеличения через microSD.

Тройная основная камера включает в себя 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный модуль для макросъемки. Разрешение передней камеры составляет 32 Мп. Питается устройство от аккумулятора емкостью 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, а корпус толщиной всего 7,8 мм соответствует стандарту защиты IP69. Дисплей защищен стеклом AGC Dragontrail STAR2, устойчивым к повреждениям.

OPPO Reno13 A уже доступен для предварительного заказа в Японии по цене 330 долларов (25 900 руб.). Начало продаж запланировано на 26 июня.