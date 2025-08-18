Компания Xiaomi выпустила обновление HyperOS версии 2.0.215.0.VOACNXM для флагмана Xiaomi 15 Ultra в Китае. Апдейт устраняет ряд ошибок и значительно улучшает работу камеры, включая ночной режим и видеосъёмку в 4K/60 кадров в секунду. Размер пакета — 918 МБ.

Исправление ошибки фильтров и улучшения ночной съёмки

Одним из главных нововведений стало устранение ошибки с отображением фильтров во встроенном видоискателе. Ранее при определённых условиях фильтры пропадали с экрана, что вызывало затруднения у фотографов и видеоблогеров. Эта проблема была выявлена на стадии закрытого бета-теста сборки 2.0.212.0 и теперь официально устранена.





Кроме того, значительно улучшено качество ночных снимков. Обновлённый алгоритм съёмки в условиях слабого освещения позволяет получать более чёткие и детализированные фотографии. Также устранены сбои при записи видео в формате 4K/60fps, обеспечена стабильность и повышена чёткость изображения.

Повышение производительности и новые системные функции

Среди других изменений — оптимизация работы приложений в альбомной ориентации. Обновлённая система управления позволяет без сбоев переключаться между горизонтальными интерфейсами в играх, при просмотре видео и выполнении рабочих задач. Приложения быстрее открываются и корректно закрываются в альбомном режиме.





В обновлении также представлены патчи безопасности от августа 2025 года, закрывающие последние уязвимости. Кроме того, устранены проблемы синхронизации с умными весами Mi Body Composition Scale, что укрепляет связность экосистемы Xiaomi.

Некоторые ошибки HyperOS остаются актуальными

Несмотря на масштабное обновление, в системе HyperOS по-прежнему сохраняются нерешённые проблемы. В частности, пользователи сообщают о сбоях при открытии фотоальбомов на Xiaomi 14 Pro, ошибках в панели уведомлений и сбоях плавающего окна QQ. Кроме того, наблюдаются задержки при загрузке обоев рабочего стола и анимации отпечатка пальца. Эти ошибки находятся на стадии тестирования в бета-версиях и, как ожидается, будут устранены в следующих обновлениях.



