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Свежие данные о распространении версий Android, опубликованные Google в апреле, ещё раз подтвердили серьёзную проблему платформы. Несмотря на регулярные релизы новых версий системы, подавляющее большинство устройств продолжают работать на устаревших сборках.

Содержание
1. Почему фрагментация Android сохраняется
2. Как сегодня распределяются версии
3. Что ждёт ОС в ближайшем будущем

Почему фрагментация Android сохраняется

Фрагментация происходит из-за того, что каждый производитель смартфонов обновляет устройства по собственному графику. Поэтому даже самые свежие версии Android долго не доходят до большинства пользователей. В результате многие устройства остаются без актуальных функций и важных обновлений безопасности.

Согласно последним данным, собранным по активности смартфонов в Google Play за предыдущие семь дней, Android 15 установлен всего на 4,5% устройств. В эту долю входят Pixel-смартфоны, а также некоторые модели OnePlus и Nothing. Однако смартфоны Samsung, использующие бета-версию One UI 7 на базе Android 15, в расчёт пока не включены.

Как сегодня распределяются версии

Наибольшую долю рынка сохраняет Android 14, установленный на 27,4% активных устройств. На втором месте находится Android 13 с 16,8%, за ним следуют Android 11 с 15,9% и Android 12 с 13,8%. Android 10 всё ещё работает на 10,2% устройств.

Кроме того, Android 9 Pie установлен на 5,8% смартфонов, а Android 8 Oreo (8.1 и 8.0) в сумме охватывают 4%. Интересно, что даже Android 6 Marshmallow продолжает работать на 0,7% устройств, а Android 4.4 KitKat — на 0,1%.

Распределение по версиям на апрель 2025 года выглядит так:

  • Android 15.0 (V) — 4,5%
  • Android 14.0 (U) — 27,4%
  • Android 13.0 (T) — 16,8%
  • Android 12.0 (S) — 13,8%
  • Android 11.0 (R) — 15,9%
  • Android 10.0 (Q) — 10,2%
  • Android 9.0 (Pie) — 5,8%
  • Android 8.1 (Oreo) — 3,0%
  • Android 8.0 (Oreo) — 1,0%
  • Android 7.1 (Nougat) — 0,6%
  • Android 7.0 (Nougat) — 0,6%
  • Android 6.0 (Marshmallow) — 0,7%
  • Android 5.1 (Lollipop) — 0,5%
  • Android 5.0 (Lollipop) — 0,1%
  • Android 4.4 (KitKat) — 0,1%

Таким образом, новые версии Android распространяются крайне медленно, что негативно отражается на безопасности и пользовательском опыте.

Что ждёт ОС в ближайшем будущем

На данный момент Google публикует подобную статистику через Android Studio один-два раза в год. Несмотря на это, ситуация с фрагментацией почти не меняется.

Если бы все производители выпускали обновления своевременно, Android 15 уже стал бы одной из ведущих версий. Вместо этого пользователи продолжают работать на системах двух- и трёхлетней давности. Более того, в июне ожидается выход стабильной версии Android 16 для моделей Pixel 6 и новее. Однако вряд ли новый релиз быстро изменит общую картину.

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