Свежие данные о распространении версий Android, опубликованные Google в апреле, ещё раз подтвердили серьёзную проблему платформы. Несмотря на регулярные релизы новых версий системы, подавляющее большинство устройств продолжают работать на устаревших сборках.

Почему фрагментация Android сохраняется

Фрагментация происходит из-за того, что каждый производитель смартфонов обновляет устройства по собственному графику. Поэтому даже самые свежие версии Android долго не доходят до большинства пользователей. В результате многие устройства остаются без актуальных функций и важных обновлений безопасности.

Согласно последним данным, собранным по активности смартфонов в Google Play за предыдущие семь дней, Android 15 установлен всего на 4,5% устройств. В эту долю входят Pixel-смартфоны, а также некоторые модели OnePlus и Nothing. Однако смартфоны Samsung, использующие бета-версию One UI 7 на базе Android 15, в расчёт пока не включены.

Как сегодня распределяются версии

Наибольшую долю рынка сохраняет Android 14, установленный на 27,4% активных устройств. На втором месте находится Android 13 с 16,8%, за ним следуют Android 11 с 15,9% и Android 12 с 13,8%. Android 10 всё ещё работает на 10,2% устройств.

Кроме того, Android 9 Pie установлен на 5,8% смартфонов, а Android 8 Oreo (8.1 и 8.0) в сумме охватывают 4%. Интересно, что даже Android 6 Marshmallow продолжает работать на 0,7% устройств, а Android 4.4 KitKat — на 0,1%.

Распределение по версиям на апрель 2025 года выглядит так:

Android 15.0 (V) — 4,5%

Android 14.0 (U) — 27,4%

Android 13.0 (T) — 16,8%

Android 12.0 (S) — 13,8%

Android 11.0 (R) — 15,9%

Android 10.0 (Q) — 10,2%

Android 9.0 (Pie) — 5,8%

Android 8.1 (Oreo) — 3,0%

Android 8.0 (Oreo) — 1,0%

Android 7.1 (Nougat) — 0,6%

Android 7.0 (Nougat) — 0,6%

Android 6.0 (Marshmallow) — 0,7%

Android 5.1 (Lollipop) — 0,5%

Android 5.0 (Lollipop) — 0,1%

Android 4.4 (KitKat) — 0,1%

Таким образом, новые версии Android распространяются крайне медленно, что негативно отражается на безопасности и пользовательском опыте.

Что ждёт ОС в ближайшем будущем

На данный момент Google публикует подобную статистику через Android Studio один-два раза в год. Несмотря на это, ситуация с фрагментацией почти не меняется.

Если бы все производители выпускали обновления своевременно, Android 15 уже стал бы одной из ведущих версий. Вместо этого пользователи продолжают работать на системах двух- и трёхлетней давности. Более того, в июне ожидается выход стабильной версии Android 16 для моделей Pixel 6 и новее. Однако вряд ли новый релиз быстро изменит общую картину.