С 1 сентября в России вступил в силу целый ряд законов и правил, которые затронут разные сферы жизни — от интернета и образования до финансов, медицины и транспорта. Большая часть изменений касается цифровой среды, прав граждан и требований к компаниям.

Интернет и цифровая среда

Теперь умышленный поиск «экстремистских материалов» в сети считается правонарушением. За это предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Использование VPN при совершении любых преступлений будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство.





На новые смартфоны, планшеты и компьютеры в обязательном порядке должны быть предустановлены российский мессенджер Max и магазин приложений RuStore. Кроме того, отсутствие возможности устанавливать приложения из сторонних источников приравнивается к недостатку устройства.

Реклама на сайтах, признанных «нежелательными» и «экстремистскими» организациями, запрещена. В их число входит компания Meta*, которой принадлежит Instagram*.





Связь

Передача своей SIM-карты третьим лицам теперь под запретом. За нарушение предусмотрен штраф, а в ряде случаев и лишение свободы. Законом предусмотрены три основные категории, на кого запрет делиться своим телефоном не распространяется:

члены семьи и близкие родственники;

любые представители органов власти (но только при исполнении ими служебных обязанностей);

любые представители экстренных оперативных служб (тоже при исполнении служебных обязанностей).

Для обычных граждан наказание составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Причем штрафами отделаются только те правонарушители, чьи «действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния». А вот организаторам и участникам незаконной «деятельности по передаче абонентских номеров» грозит уголовное наказание. Если они реализовали схему из корыстной заинтересованности либо в целях совершения иного преступления. По новой статье 274 УК максимальным наказанием для организаторов будет лишение свободы на срок до трех лет, для участников — до двух лет.





Образование и общественная сфера

С сентября программа «Разговоры о важном» начинает внедряться в детских садах в 22 регионах страны. Ранее она действовала только в школах.

Иностранным агентам теперь запрещено заниматься образовательной и просветительской деятельностью на территории России.





Финансы и защита прав граждан

Банки получили новые обязанности по защите клиентов. Появилась возможность назначить доверенное лицо, которое сможет реагировать на подозрительные операции (такая функция уже была ранее в Т-Банке, например). Введён «период охлаждения» для кредитов от 50 тысяч рублей — выдача займа откладывается минимум на 4 часа, а для крупных сумм срок ожидания увеличен до двух суток.

Изменился порядок расчёта заработной платы, отпускных и выходного пособия: теперь учитываются премии, надбавки и другие дополнительные выплаты.

Социальная сфера и медицина

Подростки от 14 до 18 лет получили возможность официально работать во время школьных каникул и на выходных при согласии родителей и органов опеки.

В обязательные медосмотры с 6 лет включено обследование репродуктивного здоровья, тогда как ранее оно проводилось только с 14 лет.

Студенткам увеличили размер пособий по беременности и родам — выплаты могут достигать 90 тысяч рублей.

Транспорт и безопасность

Расширен список заболеваний, ограничивающих право управления автомобилем. Теперь в нём учитываются отдельные психологические и аутистические расстройства.

Время освидетельствования на состояние опьянения увеличено с 15 до 25 минут. Ужесточена ответственность за помехи машинам экстренных служб.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.