Закон о предустановке отечественных приложений формально заработал, но вендоры и ритейл пока ищут способы обойти острые углы.

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу обновлённые правила: смартфоны и планшеты, продаваемые в стране, должны идти с предустановленными RuStore и мессенджером Max. За исполнением следит Роспотребнадзор, за нарушения предусмотрены штрафы. На практике требования по-разному реализуются на Android, iOS, HarmonyOS и HyperOS — от полноценной установки до «иконок-приглашений». С 1 января 2026 года к списку обязательных приложений для Smart TV добавится Lime HD TV.





Что обязывает закон

Государство расширило перечень обязательных программ: теперь Max — «национальный мессенджер» от VK — ставится на все телефоны и планшеты, а RuStore, который раньше требовался на Android и HarmonyOS, стал обязательным и для техники Apple и устройств с HyperOS. Эти изменения закреплены правительственными решениями и разъяснениями: про Max и охват iOS/HyperOS сообщали федеральные СМИ и кабмин, а Lime HD TV для Smart TV официально включён в перечень на 2026 год.

За продажу техники без обязательных приложений грозят штрафы: для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для компаний — от 100 до 200 тысяч. Контроль — зона ответственности Роспотребнадзора.





Как это работает на Android и в экосистеме Huawei

В Android-мире всё относительно прямолинейно. RuStore давно «вшит» в российские прошивки, производители для локального рынка поставляют устройства с магазином по умолчанию. Max добавляют тремя способами: полноценная установка, иконка-ссылка или экран выбора на первом запуске. Для Huawei-экосистемы (HarmonyOS) подход похожий: требование действует с предыдущих циклов поставок, и локальные сборки уже учитывают RuStore.

В ритейле это выглядит так: партии «для РФ» приходят с нужным набором приложений, а если сборка универсальная — включается сценарий «приглашения» при первичной настройке. Это снижает недовольство пользователей и формально закрывает пункт о доступности приложений из списка.





iOS и HyperOS: «иконка» вместо магазина?

С Apple — больше нюансов. iOS в большинстве стран не допускает полноценные сторонние магазины. Российские нормы требуют, чтобы RuStore был «предустановлен». На практике на iPhone это чаще реализуется как иконка, ведущая к загрузке при первом запуске устройства. Но и это касается приложений. А чтобы RuStore заработал на iPhone, во-первых, Apple должна разрешить установку стороннего магазина. А во-вторых, этот магазин ещё должны создать. Эксперты и медиа признают: «как именно» всё это будет работать — до конца не ясно, а техническая невозможность полноценной установки остаётся камнем преткновения.

Для HyperOS (форк Android, созданный Xiaomi), в отличие от iOS, дорожная карта проще: система близка к Android, и производители уже применяют практики предустановки и экранов-выбора для российского рынка. Охват HyperOS прямо упоминался в разъяснениях о RuStore.





Что говорят площадки, ритейл и другие импортёры

Ритейлеры задают приземлённые вопросы: кто должен устанавливать приложения, кто несёт ответственность за соответствие, что делать с возвратами, если покупатель не находит RuStore или Max «из коробки». Юридическая плоскость проста — штрафы адресованы продавцам и должностным лицам, а значит, при приёмке и продаже придётся проверять соответствие каждой партии, особенно если техника ввезена параллельным импортом. Практическая — сложнее: разнообразие сборок и разный уровень «предустановки» (полная установка, иконка, экран-приглашение) создают почву для споров на кассе. А в случае в iPhone и вовсе непонятно, что делать, т.к. никаких способов установить RuStore на технику Apple и соблюдать закон, по состоянию на 15 сентября 2025 года, фактически нет. Редакция itzine.ru спросила у источников на рынке, как они сейчас поступают. Ответы оказались разными.

Клиент подписывает передаточный акт, там крупно указано, что товар содержит недостаток в виде невозможности установки RuStore. Но будет ли такой документ иметь юридическую силу – это большой вопрос в перспективе, пока практики же никакой нет. Наши юристы говорят, что это единственный потенциально возможный выход. Плюс, мы стараемся не доводить ничего до суда и максимально идти на встречу клиентам. Но с этим законом мы столкнемся не с клиентами, а с «потребительскими террористами». Сейчас у нас 1-2 раза в год подобные кейсы (когда покупатель хочет не телефон, а деньги, компенсацию и т.п.) С ужасом ждём, что будет через год-два. Анонимный источник

Уточнили мы и по поводу Роспотребнадзора. Ведь покупатель может не сам прийти, а сообщить в Роспотребнадзор о смартфоне без RuStore. Но тут ситуация тоже непонятна, ведь по закону обязаны. И даже наличие акта приёма-передачи, где потребитель соглашается с недостатком устройства, суд может не принять во внимание.

В кулуарах рынка электроники продавцы отмечают: в ведомствах по-разному относятся к «иконкам вместо приложений». Чаще всего на Android/HyperOS вопросов нет, а вот iPhone — предмет пристального внимания. И вполне вероятно, что покупатели могут начать требовать скидку или возврат iPhone без RuStore. Эта волна, по оценкам участников рынка, может усилиться по мере того, как потребители узнают о новых требованиях, а также с выходом новой версии iPhone (в России продажи линейки iPhone 17 должны начаться в конце сентября).

Известны случаи, когда продавцы вскрывают коробки с iPhone и продают покупателям устройства с уведомлением, что они бывшие в употреблении. Кто-то делает скидку за это, кто-то нет. В случае такой продажи, конечно же, соблюдать требование о наличие RuStore не нужно. Однако, не все покупатели готовы приобретать устройство в открытой упаковке. Особенно, если речь идёт о подарке. Крупные ритейлеры же уведомляют своих клиентов, что гаджеты Apple продаются без предустановленного RuStore.

Устройства Apple с 1 сентября доступны для покупки пока без RuStore. В каналах продаж М.Видео-Эльдорадо добавлена соответствующая информация. Данный подход обеспечивает полную прозрачность информации для клиентов, таким образом продавец заранее уведомляет покупателя об этом. Пресс-служба М.Видео-Эльдорадо

С 1 сентября 2025 года необходима предварительная установка единого магазина приложений Rustore на технически сложные товары. Данная норма является обязанностью производителя. Требования закона не распространяются на устройства Apple, произведенные и представленные в магазинах restore: до 1 сентября 2025 года. В связи с тем, что на сегодняшний день производитель поставляет смартфоны и другую цифровую технику без установленного по закону приложения, а у продавца, которым является restore:,такая возможность отсутствует, restore: как добросовестный участник процесса информирует клиентов о том, что в товаре имеется недостаток, как то отсутствие надлежащего единого магазина приложений Rustore на реализуемой технике. Хотим отметить, что независимо от этого, все заводские функции подобных устройств будут работать исправно, а restore: по-прежнему готов оказать для клиентов премиальный сервис и помощь в выборе лучших гаджетов. Людмила Семушина, пресс-служба restore:

Что увидит покупатель прямо сейчас

На Android и HarmonyOS изменения заметны сразу: RuStore виден в лаунчере или в «первой настройке», Max — либо предустановлен, либо предлагается установить его одним касанием. На iPhone предустановленных приложений нет. Для телевизоров добавление Lime HD TV станет обязательным с 1 января 2026 года — это следует учитывать тем, кто планирует обновление парка в корпоративных закупках или сетевых поставках.

Вопросы и ответы (FAQ)

Будут ли продаваться iPhone в России после 1 сентября 2025 года?

Да. Продажи продолжатся, запрета нет. Apple обсуждает с властями формат предустановки, как делала в других странах.

RuStore и Max должны быть на каждом новом смартфоне?

Да. Для всех смартфонов и планшетов, продаваемых в РФ, предустановка RuStore и Max обязательна с 1 сентября 2025 года.

Это касается iPhone?

Да, требования распространяются и на технику Apple. Но в iOS невозможно предустановить приложения или установить сторонний магазин без разрешения Apple. Юридически формулировки есть, технически — вопросов немало.

Кто отвечает за соответствие — производитель, дистрибьютор или магазин?

С точки зрения штрафов ответственность несут продавцы и должностные лица. Поэтому ритейл будет усиливать приёмочный контроль и маркировку партий.

Что будет с «серым» импортом?

Риски выше: у таких партий чаще встречаются сборки без локальных сценариев предустановки. Это может привести к претензиям покупателей и штрафам.

Что изменится для покупателей?

Появятся дополнительные приложения. Остальная экосистема Apple останется без изменений.