В сети появился новый слух от китайского инсайдера, согласно которому Apple оснастит серию iPhone 18 Pro фирменным модемом C2 с поддержкой спутниковой 5G-связи. Речь идёт о поддержке технологии New Radio Non-Terrestrial Networks (NR-NTN), которая позволяет устройствам напрямую подключаться к спутникам на низкой околоземной орбите.

Если информация подтвердится, смартфоны с модемом C2 смогут обеспечивать доступ в интернет даже в регионах без традиционного сотового покрытия. Это станет следующим шагом в развитии спутниковых функций Apple, которые компания постепенно развивает уже несколько лет.

Слухи о работе Apple над NR-NTN появляются не впервые. Однако, в отличие от текущих модемов C1 и C1X, новый C2, как ожидается, будет интегрирован непосредственно в основной чипсет устройства. Такой подход должен снизить энергопотребление и повысить эффективность работы связи.

Инсайдер также утверждает, что Huawei уже проводила публичное тестирование собственной NR-NTN-технологии в прошлом году. По его словам, 2026 год может стать отправной точкой для массового внедрения спутникового интернета в смартфонах сразу у нескольких крупных производителей.

Если эти прогнозы сбудутся, спутниковая связь может перестать быть нишевой функцией для экстренных случаев и постепенно превратиться в полноценную альтернативу мобильным сетям в труднодоступных районах.



