Apple не только готовит к выпуску свой первый складной iPhone, но уже рассматривает возможность создания второй модели в форм-факторе «раскладушка», аналогичного Samsung Galaxy Z Flip. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на инсайдерскую информацию, подчеркивая, что проект находится на ранней стадии обсуждения, и его реализация «далеко не гарантирована».

Согласно последнему выпуску информационного бюллетеня Power On аналитика Марка Гурмана, компания изучает концепцию компактного квадратного устройства, которое могло бы стать более доступной и портативной альтернативой ожидаемому первому складному iPhone, чей анонс предварительно намечен на конец 2026 года. Этот шаг указывает на уверенность Apple в успехе своего дебютного складного аппарата и желание быстро развить потенциальный рыночный спрос, предложив пользователям выбор между разными форматами.

Ранее в The Information также появлялись сведения о прототипах iPhone-«раскладушки», однако до серийного производства они так и не дошли. Параллельно Apple продолжает исследования и в другом направлении — создании крупноформатного складного устройства, раскрывающегося подобно книге. Однако, как отмечает Гурман, с разработкой такой модели сопряжены значительные технические сложности, из-за чего её возможный релиз может быть отложен как минимум до 2029 года.

Если Apple всё же решится на выпуск iPhone-«раскладушки», ей предстоит конкурировать не только с лидером рынка Samsung (линейка Galaxy Z Flip, включая ожидаемую модель 7-го поколения), но и с обновлённой версией Motorola Razr, а также устройствами от китайских брендов. Ключевыми вызовами останутся надёжность шарнирного механизма, защита экрана от повреждений и сохранение функциональности в условиях ограниченного внутреннего пространства. Официальных комментариев от Apple на данный момент не поступало.