Компания iQOO, суббренд Vivo, опубликовала новые детали о предстоящем смартфоне iQOO 15R, чей запуск запланирован на 24 февраля. Главной особенностью устройства станет беспрецедентно долгая поддержка: производитель гарантирует четыре крупных обновления операционной системы вплоть до Android 20, а также шесть лет регулярных обновлений безопасности.

Согласно официальному постеру на Amazon, смартфон будет работать на OriginOS 6, основанной на Android 16. Среди подтверждённых программных функций — кроссплатформенная передача данных между iOS и Android одним касанием, функционал Origin Island для быстрого доступа к приложениям, инструменты для передачи файлов между устройствами и зеркальное отображение экрана.

В аппаратной части iQOO 15R использует трёхчиповую архитектуру. Помимо флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 5, в устройство интегрирован выделенный суперкомпьютерный чип Q2 для обработки графики и отдельный чип улучшения сетевого сигнала. Компания заявила, что прототип смартфона набрал более 3,5 миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu, что превышает средний результат для Snapdragon 8 Gen 5 (около 3,3 миллиона). В Geekbench модель Vivo I2508 (предположительно iQOO 15R) показала 2590 баллов в одноядерном тесте и 8423 балла в многоядерном.

Частично раскрыт дизайн: подтверждён цветовой вариант «Тёмный рыцарь», а также показан вариант с синей клетчатой текстурой на задней панели. iQOO позиционирует устройство как «компактный флагман», ориентированный на высокую производительность в повседневных задачах. Согласно утечкам, смартфон получит 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, защиту по стандартам IP68/IP69, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 1 ТБ накопителя UFS 4.1 и тройную основную камеру с 200-мегапиксельным основным сенсором. Официальная презентация состоится 24 февраля, а предзаказы откроются в тот же день.