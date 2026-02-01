Китайская компания Ayaneo выпустила портативное устройство Pocket S Mini, предназначенное специально для поклонников ретро-игр. Новинка отличается компактным корпусом с 4,2-дюймовым экраном в редком сегодня соотношении сторон 4:3, что позволяет запускать классические игры без искажений или обрезки по краям.

Основной особенностью устройства стал ЖК-дисплей с разрешением 1280×960 точек, который обеспечивает чёткое отображение контента для старых консолей и портативных систем. Аппаратной основой выступила платформа Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2, созданная по 4-нм техпроцессу и сочетающая восьмиядерный процессор Kryo с графикой Adreno A32. Максимальная конфигурация включает 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ накопителя UFS 4.0, а для борьбы с перегревом используется активная система охлаждения с вентилятором оригинальной конструкции.

Корпус Pocket S Mini выполнен из цельного металла с использованием фрезеровки на станках с ЧПУ, а лицевая панель покрыта усиленным стеклом. Вес устройства составляет 305 граммов при габаритах 167,1×77,85×18,5 мм. В оснащение вошли джойстики и триггеры с эффектом Холла, шестиосевой гироскоп, крестовина с проводящими резиновыми вставками и кнопки ABXY с кристаллической текстурой. Все элементы управления имеют настраиваемую RGB-подсветку.

Устройство работает на Android 14 с фирменной оболочкой Ayaneo, включающей лаунчер AyaHome, игровой центр AyaSpace и утилиту для тонкой настройки производительности AyaSetting. Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку по стандарту Power Delivery. Для подключения предусмотрены порт USB-C 3.2 Gen 2 с выводом изображения по DP 1.4, слот для карт microSD, модули Wi-Fi и Bluetooth 5.3, а также сканер отпечатков пальцев в кнопке питания.

Pocket S Mini уже доступен для предзаказа в трёх цветах: белом «Ледяная душа», чёрном «Обсидиан» и специальном ретро-стиле. Стартовая цена версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти составляет $319, а топовая комплектация «Ретро» с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ накопителя оценивается в $479. Для первых покупателей предлагается эксклюзивный набор аксессуаров. Устройство позиционируется как альтернатива таким решениям, как Retroid Pocket и Anbernic RG, но с более высокой производительностью и премиальными материалами корпуса.



