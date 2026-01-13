ayaneo pocket dmg new yellow 2
Автор:

Компания Ayaneo представила обновлённую версию одного из своих популярных портативных игровых устройств — Pocket DMG. Новая модификация получила название Aura Yellow и уже доступна для заказа в нескольких конфигурациях памяти. Несмотря на обновлённый внешний вид, устройство по-прежнему делает ставку на мощный чип Qualcomm Snapdragon и яркий OLED-дисплей, что выгодно отличает его от других вертикальных портативных консолей.

ayaneo pocket dmg new yellow kv

Это уже второе обновление Pocket DMG за последний месяц. До этого Ayaneo выпустила вариант Bright Silver, а ещё ранее, почти два года назад, дебютировала оригинальная версия устройства. И Bright Silver, и новая Aura Yellow используют то же аппаратное оснащение, что и базовая модель Pocket DMG.

Внутри консоли установлен процессор Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2, а за вывод изображения отвечает 3,92-дюймовый OLED-экран с разрешением 1240 × 1080 пикселей и яркостью до 450 нит. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 6000 мА·ч, а также скрытой сенсорной панелью, которая окружает физический стик управления.

Главной особенностью версии Aura Yellow стал её дизайн. Корпус полностью выполнен в насыщенном жёлтом цвете, включая плечевые кнопки, а контраст создают красные кнопки X, Y, Start и Select. Такой внешний вид делает эту модель, пожалуй, самой заметной в линейке Pocket DMG.

ayaneo pocket dmg new yellow 1

Стоимость Ayaneo Pocket DMG Aura Yellow начинается с $339 за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Конфигурация с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ обойдётся в $419.


Источник: Notebookcheck
Ещё по теме:

Leave a reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *