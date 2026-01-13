Компания Ayaneo представила обновлённую версию одного из своих популярных портативных игровых устройств — Pocket DMG. Новая модификация получила название Aura Yellow и уже доступна для заказа в нескольких конфигурациях памяти. Несмотря на обновлённый внешний вид, устройство по-прежнему делает ставку на мощный чип Qualcomm Snapdragon и яркий OLED-дисплей, что выгодно отличает его от других вертикальных портативных консолей.

Это уже второе обновление Pocket DMG за последний месяц. До этого Ayaneo выпустила вариант Bright Silver, а ещё ранее, почти два года назад, дебютировала оригинальная версия устройства. И Bright Silver, и новая Aura Yellow используют то же аппаратное оснащение, что и базовая модель Pocket DMG.

Внутри консоли установлен процессор Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2, а за вывод изображения отвечает 3,92-дюймовый OLED-экран с разрешением 1240 × 1080 пикселей и яркостью до 450 нит. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 6000 мА·ч, а также скрытой сенсорной панелью, которая окружает физический стик управления.

Главной особенностью версии Aura Yellow стал её дизайн. Корпус полностью выполнен в насыщенном жёлтом цвете, включая плечевые кнопки, а контраст создают красные кнопки X, Y, Start и Select. Такой внешний вид делает эту модель, пожалуй, самой заметной в линейке Pocket DMG.

Стоимость Ayaneo Pocket DMG Aura Yellow начинается с $339 за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Конфигурация с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ обойдётся в $419.



