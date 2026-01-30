Производитель видеоприложений обвинил Apple в краже технологии для функции, превращающей iPhone в веб-камеру, подав иск в федеральный суд Нью-Джерси.

Лондонская компания Reincubate утверждает, что Apple скопировала её приложение Camo 2020 года для создания Continuity Camera

Истец заявляет, что Apple поощряла развитие Camo, получала технические детали и данные, а затем встроила аналог в iOS 16 в 2022 году

Apple отрицает обвинения, утверждая, что Continuity Camera разработана внутренними инженерами компании

Технологические гиганты регулярно сталкиваются с исками о нарушении патентов или заимствовании функций у небольших компаний. Этот судебный процесс касается функции Continuity Camera, которую Apple начала предлагать с iOS 16 в 2022 году.

Суть обвинений

Компания, подавшая иск против Apple, — лондонская Reincubate. Она выпустила приложение Camo в 2020 году, которое позволяло использовать смартфоны iPhone и Android в качестве веб-камер для видеозвонков с настольного компьютера или ноутбука.

Функция Continuity Camera от Apple работает схожим образом. Она позволяет использовать iPhone в качестве беспроводной веб-камеры с находящимся рядом Mac или MacBook, которые используют ту же учётную запись Apple.

Reincubate утверждает, что Apple поощряла компанию разрабатывать и продвигать Camo для iOS, а затем скопировала её разработку и встроила в iOS под названием Continuity Camera. В иске говорится, что Apple активно выстраивала отношения с Reincubate и побуждала компанию делиться техническими деталями, бета-версиями и рыночными данными. Согласно заявлениям в иске, Apple использовала все эти знания для создания функции Continuity Camera.





Обвинения в «шерлокинге»

Производитель видеоприложений утверждает, что Apple применила так называемый «шерлокинг» — термин, означающий, что Apple создала приложение или систему, копирующую функциональность, которую ранее предлагало стороннее приложение.

Генеральный директор Reincubate Эйдан Фицпатрик заявил, что Apple нарушила интеллектуальную собственность компании и действовала таким образом, чтобы предотвратить конкуренцию, вместо того чтобы конкурировать с приложением Camo.

Apple в официальном заявлении сообщила, что конкурирует честно и уважает интеллектуальную собственность других. Компания утверждает, что функция Continuity Camera разработана внутренними инженерами Apple.

Антимонопольные претензии

Reincubate также подала иск как антимонопольное заявление. Компания считает, что Apple нарушила законодательство США, привязывая пользователей к своей экосистеме. Фирма требует денежной компенсации и судебных предписаний.

Apple не впервые сталкивается с судебными разбирательствами, касающимися конкуренции и антимонопольных вопросов. Крупные технологические компании часто сталкиваются с претензиями, что они используют своё влияние способами, наносящими ущерб меньшим конкурентам или ограничивающими выбор для пользователей и разработчиков.

Европейский союз оштрафовал Apple на сотни миллионов евро в рамках Закона о цифровых рынках за ограничения вокруг App Store, которые расценили как ограничение честной конкуренции. Это включает способы, которыми разработчики могут ссылаться на альтернативные варианты оплаты.

Также продолжается длительная битва с создателем Fortnite компанией Epic Games по антимонопольным претензиям.

Патентные споры Apple

Apple сталкивалась с несколькими делами, связанными с патентами. Например, компания медицинских технологий Masimo успешно доказала, что датчик кислорода в крови в Apple Watch нарушает её патенты на пульсоксиметрию, что даже привело к запрету на импорт затронутых часов в США в 2023 году.

Apple позже вернула функцию через программное переработку, которая обрабатывает данные на сопряжённом iPhone, а не на самих часах. Это противостояние ещё полностью не завершено.

Функция Continuity Camera представляет собой именно тот тип возможностей, который Apple любит добавлять. Она объединяет аппаратную и программную части и создаёт более умную экосистему. Использование камеры iPhone вместо веб-камеры Mac — очевидное улучшение качества, а настройка отполирована и не требует усилий. В то же время это поднимает вопросы о том, где действительно начинается инновация и кто получает за неё признание.