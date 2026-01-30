Rogbid представила носимое устройство Fusion, которое занимает промежуточное положение между умными часами и фитнес-кольцом, предлагая компактный форм-фактор с полным набором функций мониторинга здоровья.

Устройство размером 20,6 × 21 × 8,2 мм и весом чуть более 14 граммов можно носить как кольцо или наручные часы

Поддерживает более 100 спортивных режимов, отслеживание пульса, кислорода в крови и сна на 0,49-дюймовом OLED-дисплее

Защита 5ATM, автономность до пяти дней, совместимость с Android и iOS, цена $49,99

Носимые устройства последние несколько лет колебались между знакомыми формами. Умные часы продолжают увеличиваться в размерах, тогда как умные кольца пытаются свести отслеживание здоровья к минимальным габаритам. Новое устройство Rogbid под названием Fusion занимает промежуточное — и намеренно неоднозначное — положение.

Компактность с полным функционалом

Rogbid Fusion представляет собой очень маленькие умные часы, заимствующие идеи из обеих категорий. При размерах всего 20,6 × 21 × 8,2 мм и весе чуть более 14 граммов устройство ближе по габаритам к массивному кольцу, чем к традиционным часам.

Из коробки Fusion можно носить как кольцо, используя прилагаемый ремешок в миланском стиле. Если это кажется слишком нестандартным, Rogbid также включает нейлоновый ремешок, позволяющий носить устройство на запястье как обычные часы.

Само устройство использует металлическую среднюю рамку и имеет степень водонепроницаемости 5ATM, что делает его пригодным для плавания и ежедневного контакта с водой без особых опасений.





Дисплей и возможности отслеживания

Экран предсказуемо мал. Fusion использует 0,49-дюймовый OLED-дисплей, которого достаточно для отображения базовой информации. Можно проверить время, количество шагов, частоту пульса, уровень кислорода в крови и данные о сне непосредственно на устройстве, хотя что-либо более детальное, вероятно, потребует открытия сопутствующего приложения.

Несмотря на размер, Fusion является полноценным фитнес-носимым устройством. Оно поддерживает более 100 спортивных режимов, хотя отслеживание в реальном времени ограничено основными параметрами вроде пульса, шагов и дистанции.

Подключение и автономность

Fusion подключается к смартфонам через Bluetooth и работает как с устройствами Android, так и с iOS. Rogbid заявляет автономность до пяти дней, что респектабельно для его размера, хотя реальное использование, вероятно, будет зависеть от частоты включения функций отслеживания здоровья.

С точки зрения дизайнерских вариантов Rogbid Fusion доступен в чёрном, серебристом и золотом цветах. Устройство продаётся за $49,99 и доступно напрямую на официальном сайте Rogbid.

Концепция гибридного устройства между кольцом и часами остаётся экспериментальной, но Fusion предлагает компромисс для тех, кто хочет компактность умного кольца без отказа от экрана и расширенных функций традиционных фитнес-часов.