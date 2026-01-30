Издание Android Headlines опубликовало официальные изображения и спецификации Galaxy S26 Ultra — флагманской модели новой линейки Samsung, презентация которой назначена на 25 февраля.

Samsung представит Galaxy S26 Ultra с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 5000 мАч

Смартфон получит закруглённые углы и выступающий блок камер вместо отдельных объективов

Вместе с телефонами компания покажет наушники Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro

Дизайн с минимальными изменениями

Утечка показывает Galaxy S26 Ultra в двух цветах: Cobalt Violet и чёрном. Внешне устройство напоминает Galaxy S25 Ultra, но углы стали немного более скруглёнными, а на задней панели появился единый блок камер вместо размещённых отдельно объективов.

Толщина корпуса составляет 7,9 мм против 8,2 мм у предшественника. Впрочем, на фотографиях профиля разница почти незаметна — это не Galaxy S25 Edge и даже не Galaxy Z Fold 7, который в сложенном виде имеет 8,9 мм.

Железо и камеры

В качестве процессора используется Snapdragon 8 Elite Gen 5. Базовая версия предлагает 256 ГБ встроенной памяти. Батарея сохранила ёмкость 5000 мАч и поддерживает обратную беспроводную зарядку.

Камерный блок включает основной 200-мегапиксельный сенсор, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, телеобъективы с 5-кратным и 3-кратным увеличением (50 Мп и 10 Мп соответственно) и 12-мегапиксельную фронтальную камеру. Экран диагональю 6,9 дюйма использует панель Dynamic AMOLED с разрешением QHD+. Программная оболочка — One UI 8.5 на базе Android 16.





Подтверждённые улучшения

Android Headlines не упомянул некоторые ключевые нововведения, однако они уже получили подтверждение из других источников. Samsung сама анонсировала функцию защиты конфиденциальности на уровне пикселей дисплея. Проводная зарядка мощностью 60 Вт фигурировала в более ранних утечках. SamMobile опубликовал изображения нового беспроводного адаптера на 25 Вт, что указывает на увеличение скорости беспроводной зарядки.

На мероприятии 25 февраля компания также представит премиальные беспроводные наушники Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro.