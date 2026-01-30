Инсайдер опубликовал новые снимки магнитного беспроводного зарядного устройства Samsung с поддержкой Qi2 для серии Galaxy S26, раскрыв дополнительные детали дизайна аксессуара.

Зарядное устройство крепится магнитно к Galaxy S26 через специальный чехол и поддерживает мощность до 25 Вт

Модель получила номер EP-P2900BBEGWW с плетёным кабелем и адаптером USB Type-C

Запуск ожидается вместе с серией Galaxy S26 на мероприятии Galaxy Unpacked 25 февраля 2026 года

Несколько дней назад появились эксклюзивные изображения предстоящего магнитного беспроводного зарядного устройства Samsung с поддержкой Qi2 и мощностью 25 Вт для следующей линейки неразборных флагманских смартфонов компании — серии Galaxy S26. Новая утечка раскрывает дополнительные изображения продукта, предоставляя свежий взгляд на него.

Дизайн и характеристики

Пользователь Arsene Lupin опубликовал в X новые снимки магнитного беспроводного зарядного устройства Samsung для Galaxy S26. Как видно на изображениях, устройство имеет шайбу, которая должна магнитно крепиться к предстоящим смартфонам при добавлении к ним магнитного чехла. Оно может заряжать телефоны беспроводно по стандарту Qi2 с мощностью до 25 Вт.

На другом конце расположен адаптер USB Type-C. Оба элемента соединены плетёным кабелем. Зарядное устройство выполнено в чёрном цвете и выглядит премиально. Как сообщалось ранее, оно имеет модельный номер EP-P2900BBEGWW. На данный момент информации о цене продукта нет. Samsung планирует запустить его одновременно с серией Galaxy S26.

Сроки запуска Galaxy S26

Ожидается, что компания проведёт следующее мероприятие Galaxy Unpacked 25 февраля 2026 года, где представит новую линейку. Многочисленные сообщения об этих телефонах утверждают, что компания сделает их доступными для покупки 11 марта 2026 года.





Магнитная беспроводная зарядка Qi2 станет одним из ключевых нововведений для серии Galaxy S26, позволяя Samsung конкурировать с магнитной системой MagSafe от Apple. Мощность 25 Вт соответствует максимальным показателям проводной зарядки многих современных флагманов и превышает стандартные возможности беспроводной зарядки Qi предыдущих поколений.