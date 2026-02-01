Космическая компания Илона Маска SpaceX обратилась в Федеральную комиссию по связи США с амбициозной заявкой, запросив разрешение на развёртывание на околоземной орбите группировки из до одного миллиона специализированных спутников. Согласно документам, эти аппараты, работающие на солнечной энергии, будут функционировать как распределённые центры обработки данных, предназначенные для удовлетворения экспоненциально растущих вычислительных потребностей искусственного интеллекта. В заявлении компании проект описан как «наиболее эффективный путь» для обеспечения мощностей ИИ и одновременно «первый шаг к становлению цивилизации уровня II по шкале Кардашёва», то есть цивилизации, способной использовать всю энергию своей звезды. Эта инициатива также представлена как инфраструктурная основа для «многопланетного будущего человечества».

Эксперты немедленно отметили, что цифра в один миллион спутников носит, скорее, переговорный характер и вряд ли будет одобрена в полном объёме. Регуляторы уже выражают озабоченность в связи с текущей загруженностью околоземного пространства: по данным Европейского космического агентства, на орбите сейчас находится около 15 000 искусственных объектов, что уже создаёт серьёзные проблемы с космическим мусором, помехами для астрономии и рисками столкновений. Недавно FCC разрешила SpaceX запустить дополнительные 7 500 спутников для созвездия Starlink, но отложила решение по почти 15 тысячам других запрошенных аппаратов, требуя дополнительных оценок экологического и орбитального воздействия.

Заявка SpaceX поступает на фоне активной деятельности других игроков. Компания Amazon, реализующая проект спутникового интернета Kuiper, в этот же период обратилась в FCC с просьбой продлить сроки вывода на орбиту более 1600 своих спутников, ссылаясь на нехватку доступных ракет-носителей. Параллельно в СМИ циркулируют сообщения о ведущихся переговорах о возможном слиянии SpaceX с другими активами Илона Маска — компаниями xAI и Tesla, что потенциально может создать единого технологического гиганта перед планируемым публичным размещением акций (IPO) SpaceX. Техническая концепция орбитальных ЦОД, озвученная SpaceX, предполагает использование вакуума космоса для эффективного пассивного охлаждения серверов и прямого преобразования солнечной энергии без атмосферных потерь. Однако реализация такого проекта потребует беспрецедентного количества запусков, радикального снижения стоимости вывода грузов на орбиту и прорывов в области надёжности космической электроники. Решение FCC по этой заявке, которое определит вектор коммерческого освоения космоса на десятилетия вперёд, ожидается не ранее конца 2026 года.