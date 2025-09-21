Помимо ожидаемого анонса новых смартфонов серии Xiaomi 17, компания готовится представить планшет Pad 8. Благодаря регулярным утечкам у нас уже есть чёткое представление о том, что нас ждёт.

Место в линейке и технические характеристики

Pad 8 позиционируется как базовая модель, расположенная ниже Pad 8 Pro. Согласно недавнему результату в Geekbench для устройства с кодом 25097RP43C, планшет работает на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Тестовые баллы — примерно 1984 в одноядерном режиме и 6323 — немного уступают смартфонам, таким как Poco F7 или Nothing Phone (3), использующим тот же чип, что — нормально для устройств на стадии релиза.

Xiaomi уже озвучила некоторые характеристики: 11,2-дюймовый ЖК-экран с разрешением 3.2K и высокой частотой обновления 144 Гц, что идеально подходит для игр и активного контента. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 9200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. При этом планшет очень тонкий — всего 5,75 мм — и весит около 485 г, практически не уступая по габаритам версии Pro.

Среди ожидаемых особенностей — 13-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельная фронтальная, четыре динамика, четыре микрофона и порт USB-C 3.2 Gen 1 для быстрой передачи данных.





Планшет, предположительно, будет работать под управлением HyperOS 3, что обеспечит более плавную интеграцию с экосистемой Xiaomi. В сети появились изображения с лаконичным дизайном: плоские края, тонкие рамки в стиле последних моделей бренда.