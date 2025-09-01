Huawei официально раскрыла дизайн компактного планшета MatePad Mini, который дебютирует 4 сентября вместе с гибким Mate XTs. Компания опубликовала постер с изображением устройства и подтвердила его ключевые особенности.

Дизайн и особенности MatePad Mini

MatePad Mini получил слоган «Маленький планшет, большой телефон, лёгкий и портативный» (машинный перевод). Новинка оснащена двойной основной камерой в оформлении, аналогичном серии MatePad Pro, что подчёркивает фирменный стиль линейки Mate.





Корпус планшета выглядит тонким и лёгким, а выступ модуля камер минимален, что делает устройство удобным для повседневного использования. Экран окружён узкими рамками, обеспечивая высокий коэффициент полезной площади и создавая эффект погружения при работе с контентом.

Программные функции и связь

MatePad Mini будет поддерживать фирменные приложения Huawei Notes и Born to Draw для заметок и рисования со стилусом. Постер также показал индикатор сети в правом верхнем углу, подтверждающий наличие SIM-слота. Отсутствие надписи «4G» указывает на поддержку скоростей уровня 5G. Кроме того, планшет совместим с технологией NearLink (XingLian), которая обеспечивает более быстрые и стабильные подключения с низкой задержкой.





Характеристики по утечкам

По предварительным данным, MatePad Mini получит 8,8-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 120 Гц. В основе устройства — процессор Kirin 9020 и аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт.

Толщина корпуса составит всего 5 мм, вес — около 260 граммов. Планшет будет доступен в цветах Snow White, Obsidian Black и Spruce Green.



