Honor объявила о выходе планшета MagicPad 3 и ноутбука MagicBook Art 14 2025 на международные рынки вместе со складным смартфоном Magic V5. Презентация состоялась в Лондоне, Великобритания.

Honor MagicPad 3 поступает в продажу в единственной версии с 512 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ оперативной памяти. Стоимость планшета составляет £599. Доступные цвета — серый и белый.





Ноутбук Honor MagicBook Art 14 2025 в международной версии оснащён процессором Intel Core Ultra 7 255H, 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. В Великобритании его цена составит £1,499, а в странах континентальной Европы — €1,699. Доступные цветовые варианты — изумрудно-зелёный, коричневый «мокка» и белый «рассвет».

MagicPad 3 получил 13,3-дюймовый LCD-дисплей с частотой обновления 165 Гц, разрешением 3,2K и яркостью до 700 нит. Планшет весит 595 граммов при толщине корпуса 5,79 мм. За производительность отвечает чип Snapdragon 8 Gen 3, а в качестве программного обеспечения используется Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9 и рядом AI-функций.





Устройство оснащено основной камерой на 13 МП и макро-модулем на 2 МП. Фронтальная камера имеет разрешение 9 МП. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 12 450 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт. Также планшет получил поддержку стилуса Honor Magic Pencil 3, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, систему охлаждения с паровой камерой и восемь динамиков.

MagicBook Art 14 2025 оборудован 14,6-дюймовым OLED-тачскрином с разрешением 3,1K, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Ноутбук весит около 1,03 кг при толщине 11,5 мм и оснащён аккумулятором на 60 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки.





К особенностям модели относятся полноразмерная клавиатура с подсветкой, увеличенный тачпад, выдвижная магнитная камера, шесть динамиков, три микрофона и кнопка питания со сканером отпечатков пальцев. Для подключения предусмотрены порты HDMI 2.1, USB Type-C 3.2 Gen2, USB Type-A 3.2 Gen1, Thunderbolt 4 и комбинированный аудиоразъём. Также есть поддержка Wi-Fi 7, NFC и Bluetooth 5.1.