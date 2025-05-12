NASA опубликовало новые изображения с телескопа James Webb, на которых запечатлены завораживающие полярные сияния на Юпитере. Эти яркие вспышки в атмосфере крупнейшей планеты Солнечной системы не только в сотни раз мощнее земных северных сияний, но и гораздо сложнее по своей природе.

Снимки в инфракрасном диапазоне, полученные с помощью камеры NIRCam, позволяют учёным с невиданной ранее точностью наблюдать, как именно сияния формируются и меняются со временем. Исследования ведёт команда из Университета Лестера (Великобритания) под руководством Джонатана Николса.

Полярные сияния не только от Солнца

Если на Земле сияния в небе вызываются потоками заряженных частиц от солнечных вспышек, то у Юпитера всё сложнее. Помимо солнечного ветра, его мощное магнитное поле захватывает заряженные частицы и из других источников — включая вулканическую активность спутника Ио. В результате формируется сложная и многослойная система, не имеющая прямых аналогов в нашей атмосфере.

«Мы думали, что сияния на Юпитере плавно появляются и исчезают, как на Земле. Но оказалось, что они вспыхивают и мерцают буквально каждую секунду», — рассказал Николс, комментируя полученные изображения. Он также отметил, что снимки стали для него «настоящим рождественским подарком».

Webb против Hubble: сравнение возможностей

Интересно, что команда проводила наблюдения одновременно с двух телескопов — James Webb и Hubble. Благодаря этому учёные смогли сравнить изображения в ультрафиолетовом и ближнем инфракрасном диапазоне. Разница оказалась колоссальной: телескоп Webb показал детали, которых Hubble просто не фиксировал.

Это сравнение подчёркивает потенциал новой космической обсерватории и открывает путь к новым исследованиям магнитных и атмосферных процессов на Юпитере.

Что это даёт науке

Изучение юпитерианских сияний — это не просто красивые снимки. Новые данные помогут понять, как работает магнитное поле газового гиганта, как оно взаимодействует с внешними и внутренними источниками энергии и каким образом влияет на температуру атмосферы. Учёные надеются, что это станет шагом к более глубокому пониманию структуры и динамики Юпитера.

А вы знали, что на Юпитере полярные сияния могут быть ярче, чем на всей Земле?