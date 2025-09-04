Согласно свежей утечке, предстоящий Xiaomi 16 Ultra будет оснащён ярко выраженным логотипом Leica — тем самым знаменитым красным кругом с белой надписью.

Это подтверждает, что сотрудничество Xiaomi с Leica не только продолжается, но и может выйти на новый уровень. Для наглядности инсайдер показал, как логотип будет выглядеть на корпусе, используя изображение Xiaomi 15 Ultra. На прошлогодней модели красно-белый знак Leica присутствовал лишь на коробке, но не на самом смартфоне.





Мировой анонс Xiaomi 16 Ultra ожидается в феврале, если компания сохранит привычный график. По слухам, устройство получит 6,85-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением «2K+» и симметричными рамками со всех сторон — тоньше, чем у любого iPhone. В основе смартфона будет лежать новый флагманский процессор Qualcomm, который может получить название Snapdragon 8 Elite Gen 5.