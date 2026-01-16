Ожидается, что преемник Vivo X200 Ultra выйдет на глобальный рынок и сможет предложить значительно более естественную цветопередачу на фото и видео. По данным инсайдеров, добиться этого позволит самый крупный в индустрии мультиспектральный сенсор. Тот же источник сообщает, что Vivo X300 Ultra также получит новый телеконвертер, а официальный дебют смартфона в Китае может состояться уже в марте.

До сих пор утечки о Vivo X300 Ultra в основном касались трёх крупных сенсоров камеры, 35-мм объектива и предполагаемого зум-модуля. Однако, помимо оптики и сенсоров, производители смартфонов продолжают улучшать и другие аспекты съёмки. Одним из таких направлений является точность цветопередачи, где мультиспектральные сенсоры играют важную роль — на этом, в частности, уже несколько лет делает акцент Oppo.

Хотя на практике у мультиспектрального сенсора в Oppo Find X9 Pro были замечены определённые проблемы, особенно при использовании с фирменным фотокомплектом, сама технология в теории позволяет смартфону точнее определять цвета окружающей, особенно при слабом освещении. По словам инсайдера Digital Chat Station, Vivo X300 Ultra также получит мультиспектральный сенсор — предположительно самый крупный в отрасли с разрешением 5 Мп. Это может сделать его одним из лучших решений в своём классе в текущем году.

В дополнительном комментарии источник также отметил другие сильные стороны будущего флагмана. Камера Zeiss с фокусным расстоянием 35 мм и сенсором Sony LYT-901, по слухам, обзаведётся новым телеконвертером, возможно с иным коэффициентом увеличения, чем 2,35x у предыдущей модели. При этом подробностей о недавно упоминавшемся оптическом зум-модуле инсайдер пока не раскрыл.