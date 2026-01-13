Новый отчет называет середину февраля сроком запуска линейки Vivo V70 в Индии, но более ранняя информация указывала на конец января. Противоречивые данные заставляют относиться к свежим слухам с осторожностью.

Компания Vivo готовит к выходу серию смартфонов V70, которая включает четыре модели: Vivo V70, V70 Lite, V70 Elite и V70E. Однако индийский рынок получит только две из них.

Противоречия в сроках анонса

Издание SmartPrix сообщает о планах Vivo представить серию V70 в Индии к середине февраля. На индийский рынок поступят стандартная модель Vivo V70 и старшая V70 Elite. Версии V70 Lite и V70E, фигурировавшие в предыдущих утечках, предназначены для других регионов.

Более ранний отчет указывал на возможный запуск телефонов V70 одновременно с Vivo X200T в Индии. Последнее устройство ожидается в конце января, и компания уже начала его тизерную кампанию, что придает достоверность январскому срокам. Февральская дата не согласуется с предыдущей информацией, поэтому к новым данным стоит подходить критически.

Технические характеристики Vivo V70

Vivo V70 предложат в единственной конфигурации с 8 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами встроенного накопителя. Цветовая палитра ограничится красным и желтым вариантами.





Смартфон получит дисплей диагональю 6,517 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 герц. Тыльная панель разместит тройную камеру: основной модуль на 50 мегапикселей, сверхширокоугольный объектив и телефото на 50 мегапикселей с трехкратным увеличением.

Цены и характеристики старшей модели

Предполагаемая стоимость Vivo V70 составит около 45 тысяч рупий, в то время как V70 Elite оценят примерно в 50 тысяч рупий.

О самой модели V70 Elite информации пока мало. Известно лишь о существовании устройства — телефон появился в сертификационных документах BIS в Индии. Отличия от стандартной версии V70 остаются неизвестными.