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Случайный прохожий снял на фото рекламную съёмку нового флагманского смартфона Pixel 10 Pro. Инсайдер с ником @MarksGonePublic опубликовал фотографии раскадровки рекламы, снятой для Google. На снимках показано устройство, которое внешне напоминает Pixel 9 Pro, но включает температурный датчик, характерный для модели Pro. Ролик носит название «Ask more of your phone» — типичный слоган для Google.

На раскадровке показан подробный план съёмки рекламы, который используется для создания видеороликов, мультфильмов, фильмов и шоу. @MarksGonePublic также опубликовал фото съёмочной площадки. Его аккаунт в X вскоре был удалён, предположительно по требованию Google.

Tensor G5: новый процессор Google без Samsung

Pixel 10 Pro оснащён процессором Tensor G5 — первым чипом, полностью разработанным Google. Ранее компания использовала архитектуру Exynos от Samsung, но в этот раз перешла на собственную разработку. Производство доверено TSMC, крупнейшему контрактному производителю полупроводников, который использует передовой 3-нм техпроцесс второго поколения (N3E).

Ожидается, что Tensor G5 принесёт улучшение производительности и энергоэффективности, что позволит реализовать новые функции на базе искусственного интеллекта. Пока неизвестно, какие именно возможности получит Pixel 10 Pro, но разработка чипа с нуля даёт Google больше свободы для создания уникальных функций, которые будут эксклюзивны для серии Pixel 10.

Анонс Pixel 10 Pro и планы Google

Презентация Pixel 10 Pro ожидается в августе на мероприятии Made by Google. Вместе с ним компания готовит выпуск базовой модели Pixel 10, увеличенной версии Pixel 10 Pro XL и складного смартфона Pixel 10 Pro Fold. В свете семилетней поддержки обновлений для новых устройств Google стремится удержать пользователей дольше, поэтому для серии Pixel 10 может быть подготовлен особый набор функций, которые будут доступны только на новых моделях.

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