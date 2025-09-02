По прогнозам, весной следующего года Google выпустит новый Pixel 10a. Однако, новая информация, просочившаяся в сеть, предполагает, что устройство может огорчить тех, кто надеется на современные технологии, из-за его устаревших комплектующих.

По данным Mystic Leaks, устройство под кодовым названием stallion не получит новейший чип Tensor G5, который будет установлен во всех флагманских Pixel 10, а прошлогодний Tensor G4. Также сообщается об использовании менее быстрой памяти UFS 3.1.





Согласно утечке, дисплей Pixel 10a сможет достигать максимальной яркости 2000 нит, а емкость накопителя составит 128 ГБ. Остальные параметры смартфона пока остаются неизвестными.

Стоит помнить, что это всего лишь предварительная информация, однако Google вполне может прибегнуть к такому решению, чтобы снизить себестоимость аппарата и сделать его более привлекательным для покупателей.



