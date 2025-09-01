bk6a9199 2
Прошёл всего месяц с момента старта продаж Samsung Galaxy Z Fold 7, а в сети уже появились первые жалобы на облезающее покрытие корпуса. Владельцы устройства за $2000 и дороже сообщают, что анодированное покрытие алюминиевой рамки начинает отслаиваться без падений и механических повреждений.

Первые сообщения появились на Reddit почти три недели назад. Пользователи выкладывают фото с облупившейся краской возле кнопки питания, порта USB-C и боковых граней. Один из владельцев уверяет, что «бережно относился к смартфону с первого дня», использовал только фирменный зарядник Samsung и защитный чехол, но покрытие всё равно начало отслаиваться. Другой пользователь заметил «соринку» на корпусе, которая оказалась оголённым алюминием.


Ситуация подозрительно напоминает прошлогоднюю историю с Galaxy Z Fold 6. Тогда Samsung объяснила проблему «некачественными зарядными устройствами», заявив, что плохо заземлённые адаптеры могли повреждать анодированное покрытие. Компания рекомендовала использовать только фирменные блоки питания.

samsung galaxy z fold 7 paint chip present act 4827
paint started peeling off z fold 7 v0 q99tiaxojvjf1.jpeg scaled
paint started peeling off z fold 7 v0 vrcvi9wjxqjf1.jpeg scaled

Однако нынешние жалобы ставят эту версию под сомнение. Часть пользователей утверждает, что пользовались исключительно оригинальными зарядными устройствами Samsung. Другие предполагают, что дело в нарушении технологии анодирования на производстве — слой попросту плохо закрепился на алюминии.


Сильнее всего проблема затронула модель в цвете Blue Shadow. Жалобы на Jetblack встречаются реже, а на Silver Shadow пока не зафиксировано.

Реакция сервисных центров неоднозначна. Одним клиентам ответили, что «косметические дефекты» не подпадают под гарантию, поскольку не влияют на работу смартфона. Другим, как покупателю в Дании, Samsung организовала забор устройства на экспертизу. В отдельных случаях обращение эскалировали в головной офис.


Для смартфона стоимостью от $2000 подобные дефекты — серьёзный удар по имиджу. Особенно на фоне растущей конкуренции со стороны китайских производителей складных устройств.

