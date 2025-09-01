Прошёл всего месяц с момента старта продаж Samsung Galaxy Z Fold 7, а в сети уже появились первые жалобы на облезающее покрытие корпуса. Владельцы устройства за $2000 и дороже сообщают, что анодированное покрытие алюминиевой рамки начинает отслаиваться без падений и механических повреждений.

Первые сообщения появились на Reddit почти три недели назад. Пользователи выкладывают фото с облупившейся краской возле кнопки питания, порта USB-C и боковых граней. Один из владельцев уверяет, что «бережно относился к смартфону с первого дня», использовал только фирменный зарядник Samsung и защитный чехол, но покрытие всё равно начало отслаиваться. Другой пользователь заметил «соринку» на корпусе, которая оказалась оголённым алюминием.





Ситуация подозрительно напоминает прошлогоднюю историю с Galaxy Z Fold 6. Тогда Samsung объяснила проблему «некачественными зарядными устройствами», заявив, что плохо заземлённые адаптеры могли повреждать анодированное покрытие. Компания рекомендовала использовать только фирменные блоки питания.

Однако нынешние жалобы ставят эту версию под сомнение. Часть пользователей утверждает, что пользовались исключительно оригинальными зарядными устройствами Samsung. Другие предполагают, что дело в нарушении технологии анодирования на производстве — слой попросту плохо закрепился на алюминии.





Сильнее всего проблема затронула модель в цвете Blue Shadow. Жалобы на Jetblack встречаются реже, а на Silver Shadow пока не зафиксировано.

Реакция сервисных центров неоднозначна. Одним клиентам ответили, что «косметические дефекты» не подпадают под гарантию, поскольку не влияют на работу смартфона. Другим, как покупателю в Дании, Samsung организовала забор устройства на экспертизу. В отдельных случаях обращение эскалировали в головной офис.





Для смартфона стоимостью от $2000 подобные дефекты — серьёзный удар по имиджу. Особенно на фоне растущей конкуренции со стороны китайских производителей складных устройств.