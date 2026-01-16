Компания Tecno официально представила в Индии бюджетный смартфон Spark Go 3. Новинка получила простую камеру, доступную цену и поступит в продажу 23 января.

Смартфон оснащён процессором Unison T7250 в паре с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64 ГБ встроенного хранилища. Устройство работает под управлением Android 15 «из коробки» и поддерживает фирменного голосового ассистента Ella AI.

Tecno Spark Go 3 получил 6,74-дюймовый LCD-дисплей с HD+ разрешением и частотой обновления 120 Гц — редкое решение для этого ценового сегмента. На задней панели расположена одиночная камера на 13 МП со светодиодной вспышкой, а для селфи предусмотрен 8-мегапиксельный модуль, размещённый в крупном вырезе экрана.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5 000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт. Среди прочих характеристик — защита от пыли и брызг по стандарту IP64, поддержка 4G-сетей, Wi-Fi и Bluetooth, слот для карт microSD и разъём USB Type-C.

Tecno Spark Go 3 оценён в 8 999 индийских рупий (около 99 долларов США) и будет доступен в цветах Aurora Purple, Galaxy Blue, Ink Black и Titanium Grey. Продажи стартуют 23 января.



