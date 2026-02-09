iPhone 17e в последние недели активно фигурирует в утечках, и теперь информацию о будущем доступном смартфоне Apple подтвердил авторитетный инсайдер — журналист Bloomberg Марк Гурман. Его данные в целом совпадают с предыдущими слухами и проливают свет на ключевые особенности устройства.

По словам Гурмана, iPhone 17e будет работать на новом чипсете Apple A19 и получит поддержку MagSafe — важное обновление по сравнению с iPhone 16e, в котором магнитной зарядки не было. Кроме того, смартфон оснастят новыми фирменными беспроводными и сотовыми модулями Apple — C1X и N1, что должно улучшить энергоэффективность и качество связи.

Ещё одна хорошая новость — цена. Ожидается, что Apple сохранит стартовую стоимость на уровне $599, как и у предыдущего поколения. Это делает iPhone 17e одним из самых привлекательных вариантов в линейке компании для тех, кто хочет «новый iPhone без переплаты».

Что касается дизайна, iPhone 17e, по имеющейся информации, не получит Dynamic Island и будет внешне очень близок к iPhone 16e, без заметных изменений во внешнем облике.

Запуск устройства, судя по всему, уже не за горами. Гурман называет релиз «неизбежным», а более ранние утечки указывают на возможную дату анонса — 19 февраля.



