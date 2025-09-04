TCL анонсировала смартфон NxtPaper 60 Ultra, оснащённый 7,2-дюймовым IPS LCD с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Главная особенность устройства — технология NxtPaper 4.0, которая обеспечивает улучшенную фильтрацию синего света, устраняет блики и отражения, а также делает изображение максимально похожим на бумагу.

Экран поддерживает ввод стилусом T-Pen Magic с чувствительностью к нажатию и низкой задержкой. Однако встроенного слота нет — для хранения пера потребуется специальный чехол за €70.





Сзади расположены три камеры:

50 МП основная с OIS,

50 МП перископ с 3-кратным оптическим зумом,

8 МП ультраширокая.

Аппаратная часть включает чип Dimensity 7400, 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ встроенной и аккумулятор на 5200 мА·ч. Смартфон работает на Android 15, поддерживает NFC, eSIM, имеет защиту IP68 и боковой сканер отпечатков.





Стоимость: