Смартфоны линейки Xperia 1 всегда выделялись среди Android-конкурентов — это устройства, созданные для энтузиастов и профессионалов, ценящих чистую систему и продвинутые возможности камер. Несмотря на то, что Sony постепенно сокращает активность на рынке смартфонов, появились первые упоминания о новом Xperia 1 VIII. Судя по утечкам, он получит новейший флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Этот чип, представленный недавно на саммите Qualcomm, обещает серьёзный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением: на 20% быстрее CPU, на 23% быстрее GPU и на 35% энергоэффективнее. Сейчас он уже используется в топовых моделях вроде Xiaomi 17, Honor Magic 8 Pro и появится в будущих устройствах, включая Samsung Galaxy S26 Ultra, iQOO 15, RedMagic 11 Pro и Asus ROG Phone 10. Появление Sony в этом списке ясно показывает, что компания не собирается жертвовать мощностью, даже если её смартфоны не ориентированы на геймеров. Новый чип обеспечит запас производительности, который поможет максимально раскрыть потенциал камеры.

В базе данных eSIM уже замечены модели с номерами PM-1502-BV, PM-1503-BV и PM-1521-BV — вероятно, это глобальные и региональные версии будущего устройства. Для Японии упоминаются обозначения SO-51G (для оператора Docomo), а также SOG17 и A601SO для других сетей, что соответствует схеме предыдущих релизов Xperia.

Хотя Sony пока официально ничего не подтвердила, такие утечки говорят о том, что Xperia 1 VIII уже находится на стадии активного тестирования. Производительность Snapdragon 8 Elite Gen 5 сопоставима с Apple A19 Pro, что делает будущий флагман Sony одним из самых мощных на рынке. Подробности о камерах и дизайне пока держатся в секрете.

Если компания сохранит привычный график, Xperia 1 VIII может быть представлен в первой половине 2026 года — примерно через год после выхода Xperia 1 VII в июне 2025-го.



