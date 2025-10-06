Следующее поколение серии Xiaomi T может выйти раньше, чем ожидалось. В базе данных IMEI появились два новых устройства с номерами моделей 2602EPTC0G и 2602EPTC0R, которые, по данным XiaomiTime, соответствуют Xiaomi 17T и 17T Pro.

Серия T продолжает традиции Redmi K

Линейка «T» обычно служит глобальной версией китайских Redmi K-смартфонов и выходит ближе к концу года. Так, серия Xiaomi 15T дебютировала только в сентябре 2025-го. Однако свежие записи в базе IMEI указывают, что преемники уже проходят сертификацию.

При этом пока неясно, как именно Xiaomi назовёт новинки — 16T или 17T. Компания пропустила номер 16 в основной флагманской линейке, перейдя сразу к серии 17, чтобы синхронизировать нумерацию с iPhone 17. Не исключено, что аналогичный шаг будет сделан и для T-версий.

Возможный релиз — в феврале 2026 года

XiaomiTime отмечает, что префикс «2602» в кодах моделей может указывать на выпуск в феврале 2026 года — гораздо раньше обычного графика для серии T. Внутренние кодовые имена устройств — «chagall» и «warhol».

Ожидается, что Xiaomi 17T получит чип MediaTek Dimensity 8500, а 17T Pro — более мощный Dimensity 9500. Для сравнения, прошлогодние 15T и 15T Pro работали на Dimensity 8400 и 9400+.





Пока официальной информации нет, но ранняя сертификация говорит о том, что новая серия Xiaomi T уже на подходе.