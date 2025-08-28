Samsung объявила о проведении Galaxy Event, который состоится 4 сентября. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате и будет транслироваться на официальном сайте компании и в YouTube в 9:30 по всемирному времени (UTC).

Компания сообщила, что представит «новейшего члена семьи Galaxy S25» и «премиальные AI-планшеты». Это намекает на дебют давно обсуждаемых Galaxy S25 FE, Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra.





Кроме того, Samsung проведёт пресс-конференцию на выставке IFA 2025 в Берлине, которая стартует 5 сентября.

Хотя Samsung пока не уточнила, сколько именно планшетов будет показано 4 сентября, она объявила о предоставлении бонуса в размере 50 долларов для клиентов, которые зарезервируют «новейшие планшеты Galaxy» через официальный сайт или приложение Shop Samsung.





Этот кредит можно будет использовать при покупке подходящих устройств Samsung, включая смартфоны Galaxy, планшеты (серии Tab S10 и более ранние), Galaxy Ring, Buds, часы, ПК или аксессуары. Однако применить его для оплаты зарезервированного устройства нельзя.