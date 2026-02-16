Samsung выпустила рекламный ролик к будущему анонсу Galaxy S26, в котором демонстрируется экран с режимом приватности: часть дисплея затемняется под углом, и посторонние не видят чувствительный контент, тогда как владелец остаётся в курсе. Ролик явно отсылает к утечкам о панели Flex Magic Pixel и перекладывает техническую новость в плоскость повседневного использования.

Flex Magic Pixel и как он работает

Технологию, о которой идёт речь, Samsung Display впервые демонстрировала на MWC 2024 под названием Flex Magic Pixel: панель может управлять углами обзора на уровне отдельных пикселей. В рекламе показано, что функция способна скрывать конкретные области — уведомления или часть экрана с текстом — не затрагивая остальную картинку. Служебные кадры и утечки утверждают, что в сочетании с алгоритмами можно автоматически распознавать и защищать чувствительную информацию.

Что показала реклама: переключатель «Zero‑peeking privacy», затемнение области экрана для посторонних при сохранении видимости для владельца.

Технологическая основа: Flex Magic Pixel от Samsung Display (демонстрация — MWC 2024).

Возможные сценарии: банки, мессенджеры, уведомления — элементы интерфейса скрываются по отдельности.

Дата анонса: Unpacked состоится 25 февраля — подробности на презентации.

Чем Flex Magic Pixel отличается от защитных плёнок и Sure View

Приватные фильтры и матовые плёнки для экранов существовали долго: это дешёвое, пассивное решение, которое затемняет экран при взгляде под углом. HP давно интегрирует похожий подход в ноутбуки под маркировкой Sure View. Главное отличие здесь — аппаратный и локализованный контроль: затемнять можно не весь экран, а отдельные пиксели или зоны, и управление идёт со стороны панели и ПО, а не накладной плёнки.

Практический эффект такой: пользователю не придётся закрывать экран рукой, а приложения смогут сохранять конфиденциальность автоматически. Но точные компромиссы — влияние на яркость, цветопередачу и сложность интеграции с приложениями — будут видны только при тестах; реклама PR‑задачу выполнила, но реальное удобство ещё под вопросом.

Кто выигрывает и кто теряет

Победитель очевиден: Samsung получает броскую фичу для маркетинга и тех, кто ценит приватность в общественных местах. Пользователи, которые часто вводят пароли или читают конфиденциальные сообщения в транспорте, действительно выиграют удобство. Проигрывают производители аксессуаров — наклейки и плёнки для приватности — если технология приживётся в массовых смартфонах.





Для конкурентов это сигнал — аппаратная приватность выходит в потребительский сегмент. На массовых смартфонах Apple и Google пока не предлагали похожего управления углами обзора, так что S26 может получить уникальную маркетинговую нишу, если Samsung доведёт идею до стабильной работы.

Что мы увидим 25 февраля

На Unpacked 25 февраля Samsung должна показать подробности: в каких моделях S26 появится функция, как она будет настраиваться, какие ограничения по яркости и энергоэффективности и будет ли открыто API для разработчиков. Пока реклама подтвердила идею, но не ответила на ключевые практические вопросы — останется ли «Zero‑peeking» удобной и надёжной фишкой или ещё одним маркетинговым приёмом.