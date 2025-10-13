Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 уже считается одним из лучших складных устройств и в то же время одним из лучших Android-флагманов 2025 года. Однако компания решила пойти дальше и выпустила новую версию устройства, которая выводит дизайн и функциональность на совершенно новый уровень.

Речь идёт о модели Samsung W26, представленной в Китае. В основе — тот же Galaxy Z Fold 7, но теперь смартфон получил премиальный облик с роскошным сочетанием чёрного и красного цветов, дополненных золотыми вставками. Всё это придаёт устройству вид дорогого аксессуара, почти ювелирного уровня. При этом вес гаджета остался прежним — всего 215 граммов, благодаря чему он остаётся самым тонким и лёгким складным телефоном на рынке.

Главным техническим отличием W26 от стандартной версии стал модуль спутниковой связи. Эта функция пока недоступна в глобальных версиях Galaxy Z Fold 7. Устройство поддерживает передачу текстовых и графических сообщений, а также передачу данных через сеть T-Mobile в США.

Samsung также уделила внимание деталям комплектации. Смартфон поставляется в изысканной коробке, где помимо самого устройства лежат чехол из кевлара, кабель для зарядки и — редкость по современным меркам — полноценный сетевой адаптер.

По характеристикам W26 немного опережает оригинальный Fold 7. В нём установлено 16 ГБ оперативной памяти независимо от объёма хранилища (512 ГБ или 1 ТБ), тогда как у стандартной модели версия на 512 ГБ оснащена только 12 ГБ ОЗУ. Также устройство получило несколько эксклюзивных инструментов Galaxy AI, включая функцию Smart Collection, которая позволяет перетаскивать изображения и текст в отдельное пространство для удобного управления контентом.





Стоимость Samsung W26 составляет 16 999 юаней (примерно 2 383 доллара США) за версию на 512 ГБ и 18 999 юаней (около 2 663 долларов) за модель с 1 ТБ памяти. Смартфон будет доступен только в Китае — международный релиз не планируется.

Серия W традиционно выпускается Samsung эксклюзивно для китайского рынка в партнёрстве с оператором China Telecom. Эти устройства ориентированы не столько на массового потребителя, сколько на аудиторию, ценящую статус и премиальный дизайн, поэтому W26 будет продаваться в Китае параллельно с обычным Galaxy Z Fold 7.