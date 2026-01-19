Samsung делает ставку на изящность, а не дерзость: флагман Galaxy S26 Ultra выйдет в фиолетовом оттенке как основном варианте, что контрастирует с ожиданиями яркого оранжевого.

Фиолетовый станет hero-цветом вместо предполагаемого оранжевого

Батарея увеличится до 5000 мАч с зарядкой 60 Вт (против 45 Вт у предшественника)

Оранжевый может остаться эксклюзивом Samsung.com, но не войдёт в базовую палитру

Информация о цветовой гамме Galaxy S26 Ultra продолжает уточняться. В последние недели инсайдеры активно обсуждали, какие оттенки предложит Samsung для флагмана. Ранее предполагалось, что компания сделает ставку на насыщенный оранжевый — аналогичный тому, который Apple представила для актуального поколения iPhone. Однако свежая утечка данных о расцветках линейки Galaxy S26 оранжевый не упоминала вовсе.

Теперь инсайдер в X заявил, что именно фиолетовый станет hero-цветом устройства. Hero-цвет — это вариант, который производитель выбирает для основных рекламных кампаний и промоматериалов. Samsung ежегодно определяет такой оттенок для флагманской модели и строит вокруг него маркетинговую стратегию. Фиолетовый выглядит утончённее и элегантнее, чем агрессивный оранжевый, и, судя по всему, компания рассчитывает, что именно этот выбор найдёт отклик у широкой аудитории.

По данным источника, оранжевый не входит в список основных цветов Galaxy S26 Ultra. Это означает, что Samsung может ограничить его доступность — например, предложить исключительно на официальном сайте Samsung.com в качестве эксклюзивного варианта.

В том же сообщении упомянуты характеристики, которые уже неоднократно всплывали в утечках. Базовый Galaxy S26 получит аккумулятор ёмкостью 4300 мАч, Galaxy S26+ — батарею на 4900 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт, а Galaxy S26 Ultra сохранит привычные 5000 мАч, но мощность быстрой зарядки вырастет до 60 Вт против нынешних 45 Вт.



