Samsung готовится внедрить магниты стандарта Qi2 в линейке Galaxy S26, однако утечки указывают на серьёзную проблему: текущий дизайн смартфонов мешает в полной мере использовать преимущества магнитных аксессуаров.

Qi2 против «Qi2 Ready»

Galaxy S25 и свежие складные модели Samsung ограничились статусом «Qi2 Ready». Это означало, что встроенных магнитов в корпусе нет — их функциональность перекладывалась на чехлы. Фактически, это мало отличалось от использования сторонних магнитных аксессуаров, доступных для Android уже несколько лет.





Полноценная поддержка Qi2 с интегрированным магнитным кольцом даёт больше удобства: аксессуары работают даже без чехла, а совместимость с зарядками и держателями становится почти универсальной.

Конфликт с дизайном камер

Главная проблема кроется в компоновке Galaxy. Вертикальный блок камер в углу корпуса расположен слишком близко к катушке беспроводной зарядки. Для стандартных беспроводных зарядок это не критично, но аксессуары — аккумуляторы, держатели, кошельки — часто упираются в камеру или цепляются под углом. В некоторых случаях один из модулей камеры частично закрывается.





Samsung S25+ phone

Даже собственные аксессуары Samsung страдают от этого. Фирменный магнитный кошелёк компании имеет особую форму, чтобы обойти выступ камеры и располагаться ниже зарядного кольца.

Есть ли решение?

Инсайдеры считают, что исправить проблему можно только через редизайн. Сместить катушку ниже невозможно — это ухудшит работу с зарядками и аксессуарами. Поэтому единственный выход — перестроить компоновку камеры.





Однако, судя по утечкам, Galaxy S26 Pro и Ultra сохранят прежний дизайн. Новый облик получит лишь Galaxy S26 Edge, который будет ближе к стилю iPhone. И именно iPhone 17 с разделённым модулем камер сегодня демонстрирует идеальную совместимость с Qi2 и MagSafe. Похожий подход уже использует и Google Pixel с «камерной планкой».

Итог

Samsung делает шаг в сторону Qi2, но пока не готова изменить фирменный дизайн. Без переработки блока камер встроенные магниты не дадут пользователям полного набора преимуществ.



