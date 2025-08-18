По данным проверенных инсайдеров, Samsung кардинально переосмысливает подход к своей флагманской линейке. В январе 2026 года компания представит Galaxy S26, где базовая модель впервые за годы получит значительные аппаратные улучшения.

Дисплей вырастет с 6,2 до 6,27 дюйма без увеличения габаритов корпуса

Ёмкость аккумулятора увеличится на 7,5% (с 4000 до 4300 мАч)

Но самое интересное — возможный ребрендинг. Согласно последним данным, привычный Galaxy S26 может получить приставку «Pro», что подчеркнет его новый статус как полноценного компактного флагмана. Это станет ответом на многочисленные жалобы пользователей на слишком скромные апгрейды базовых моделей в последние годы.

«Если информация подтвердится, это будет первый случай, когда стандартная модель серии S получит столь заметные улучшения за один цикл обновления», — отмечает аналитик мобильного рынка Дэвид Ричардс.

Параллельно Samsung продолжает развивать свою стратегию дифференциации моделей:

S26 Pro — компактный флагман

S26 Edge — устройство с изогнутым экраном

S26 Ultra — технологический шедевр с лучшей камерой

Ожидается, что Ultra-версия получит 60-ваттную зарядку и революционную систему камер, в то время как Edge сохранит фирменный изогнутый дисплей.

Официальный анонс Galaxy S26 ожидается в январе 2026 года. По традиции, первые устройства поступят в продажу через 4-6 недель после презентации.