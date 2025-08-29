Samsung официально подтвердил дату презентации Galaxy S25 FE — смартфон покажут 4 сентября, одновременно с планшетами Galaxy Tab S11 и S11 Ultra. До анонса ещё есть время, поэтому продолжают появляться новые утечки. На этот раз в сеть попали официальные изображения и маркетинговые материалы, раскрывающие дизайн и все цветовые варианты новинки.

Galaxy S25 FE будет доступен в четырёх цветах: Navy, Jetblack, White и Icyblue. Именно вариант Navy чаще всего будет мелькать в промо-материалах Samsung.





Особое внимание компания сделает на функциях ИИ. В материалах акцентируется внимание на Circle to Search, а также интеграции с Gemini и поддержке работы в экосистемах Google, Samsung и сторонних приложений.

Что касается характеристик, Galaxy S25 FE получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080×2340, частотой обновления 120 Гц и защитой Gorilla Glass Victus+. В основе устройства лежит чипсет Exynos 2400, дополненный 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной.





Основная камера представлена 50-Мп сенсором с OIS, дополняют её 12-Мп ультраширокоугольный модуль и 8-Мп телевик с трёхкратным оптическим зумом и оптической стабилизацией. Фронтальная камера — на 12 Мп. Также предусмотрен ультразвуковой сканер отпечатков под экраном.

За автономность отвечает аккумулятор на 4900 мА·ч с поддержкой 45-ваттной быстрой проводной зарядки и 15-ваттной беспроводной. По слухам, смартфон из коробки будет работать на Android 16 с оболочкой One UI 8.



