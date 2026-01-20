Характеристики Samsung Galaxy A57 появились в базе китайского регулятора связи. Смартфон получит более компактный корпус по сравнению с предшественником, но улучшений в камерах и ёмкости аккумулятора ждать не стоит.

Galaxy A57 будет тоньше на 0,5 мм и легче на 16 граммов, чем Galaxy A56

Процессор Exynos 1680 с графикой Xclipse 550 на архитектуре AMD RDNA

Набор камер и батарея на 5000 мАч останутся без изменений

Сейчас всё внимание приковано к флагманской серии Samsung Galaxy S26. Однако у компании есть ещё один важный телефон, который выйдет раньше флагманов — Galaxy A57. Хотя об этом устройстве среднего уровня уже утекло немало информации, его полные характеристики теперь засветились в надёжном источнике.

Габариты и вес

Galaxy A57 с модельным номером SM-A5760 обнаружили (через AndroidTreasure) в базе данных китайского Центра сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA. Телефон имеет размеры 161,5 × 76,8 × 6,9 мм, что делает его чуть короче, уже и, что важнее всего, тоньше, чем Galaxy A56 (162,2 × 77,5 × 7,4 мм).

Кроме того, при весе 182 грамма он заметно легче предшественника, который весит 198 граммов.

Процессор и память

Samsung оснастила Galaxy A57 процессором Exynos 1680. У него восьмиядерный центральный процессор с тремя кластерами, работающими на частотах 2,9 ГГц, 2,6 ГГц и 1,95 ГГц соответственно. Графический ускоритель Xclipse 550 использует более новую архитектуру AMD RDNA для повышения производительности и энергоэффективности. Телефон будет доступен в версиях с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти, а встроенное хранилище предложат объёмом 128 ГБ и 256 ГБ.





Камеры и автономность

Улучшенного железа для камер, однако, не предусмотрено. Согласно базе TENAA, Galaxy A57 получит основную камеру на 50 Мп, сверхширокоугольную на 12 Мп, макрокамеру на 5 Мп и фронтальную камеру на 12 Мп.

В будущей новинке установлен сканер отпечатков пальцев в экране, есть GPS, поддержка 5G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC и порт USB Type-C. Питание обеспечивает батарея ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.