Samsung уже давно работает над новым поколением складных устройств, которое, по утечкам, может получить название Galaxy G Fold. В отличие от привычных моделей серии Z Fold, новинка будет оснащена двойной петлей, что в сети часто называют «тройным складыванием». Теперь инсайдер Ice Universe раскрыл дату анонса устройства.

Согласно данным, Samsung представит Galaxy Z TriFold в Южной Корее 29 сентября. На том же мероприятии Galaxy Unpacked ожидается запуск XR-гарнитуры Project Moohan, которую могут переименовать в Galaxy XR, а также смарт-очков с искусственным интеллектом под брендом Galaxy Glasses.





Ранее в утечках уже фигурировала дата 29 сентября, но её связывали исключительно с презентацией XR-гарнитуры. Теперь же стало известно, что вместе с ней Samsung может показать и уникальный складной смартфон, и новые умные очки. По слухам, Project Moohan поступит в продажу в Южной Корее 13 октября 2025 года, а Galaxy Z TriFold может выйти в том же временном окне — в четвёртом квартале.

Цена складного Galaxy Z TriFold, по предварительным данным, составит более 4 млн корейских вон (около $2 930). Такой ценник объясняется сложной конструкцией и дорогими комплектующими. При этом продажи, как ожидается, будут ограничены Южной Кореей и Китаем.





XR-гарнитура Galaxy XR, по слухам, будет стоить от 2,5 до 4 млн вон (~$1 800–$2 000) и со временем выйдет на глобальный рынок. Что касается Galaxy Glasses, их презентация станет неожиданностью: ранее предполагалось, что смарт-очки в стиле Ray-Ban Meta* дебютируют лишь к концу 2026 года. Поэтому, вероятно, на сентябрьском Unpacked Samsung лишь тизернет новое устройство.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.



