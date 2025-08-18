Компания Redmi официально подтвердила, что смартфон Redmi Note 15 Pro+ будет представлен в Китае 21 августа 2025 года. Об этом сообщается на официальной странице бренда в сети Weibo. Хотя пока упоминается только модель Pro+, вероятно, на том же мероприятии состоится анонс всей линейки — включая Redmi Note 15 и Note 15 Pro. Производитель также опубликовал изображения устройства и поделился ключевыми особенностями дизайна и прочности новинки.

Redmi Note 15 Pro+ получит симметричный дизайн

Redmi Note 15 Pro+ стал первым смартфоном бренда с симметричной micro-curved конструкцией — изогнутыми панелями спереди и сзади. По словам компании, это решение улучшает тактильные ощущения и придаёт устройству более премиальный вид. Для его реализации потребовались сложные технологии обработки стекла и значительные инвестиции, что раньше было характерно только для флагманских моделей.





Смартфон сочетает визуальную утончённость с повышенной прочностью. Впервые в линейке Redmi используется система двойной защиты нового поколения. Лицевая панель выполнена из стекла Crystal Glass от Xiaomi, обеспечивающего высокую устойчивость к царапинам и ударам. Задняя часть корпуса — из лёгкого, но прочного стекловолокна, устойчивого к изгибам и падениям.

Устройство прошло испытания на прочность

Redmi утверждает, что Redmi Note 15 Pro+ выдерживает падения в 10 раз лучше по сравнению с традиционными конструкциями. Это первый смартфон на рынке, успешно прошедший тест на падение с высоты 2 метров на гранитную поверхность, повторённый 50 раз. Таким образом, производитель делает акцент на сочетании стильного дизайна и высокой надёжности в повседневной эксплуатации.





Характеристики Redmi Note 15 Pro+: предварительные данные

Хотя технические характеристики Redmi Note 15 Pro+ официально пока не раскрыты, инсайдеры делятся предполагаемой конфигурацией. Устройство может получить OLED-дисплей с изогнутыми краями по всем сторонам (quad-curved), разрешением 1,5K и тройную основную камеру. Основной сенсор — 50 Мп, дополненный телефото-объективом также на 50 Мп.

Смартфон, предположительно, будет построен на новом чипсете Snapdragon 7s Gen 4 и получит до 16 ГБ оперативной памяти. Также ожидается аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Устройство должно работать под управлением HyperOS 2.0 на базе Android 15 и, по слухам, поддерживать спутниковую связь.



