После нескольких недель тизеров Realme наконец объявила дату презентации смартфона Realme P4 Power. Новинку официально представят уже на следующей неделе, и одной из её главных особенностей станет аккумулятор ёмкостью 10 001 мА·ч.

Компания подтвердила, что Realme P4 Power дебютирует 29 января, опубликовав соответствующее сообщение в социальной сети X. Ранее бренд также раскрыл новый дизайн смартфона, получивший название TransView. Устройство выполнено в двухцветном стиле: нижняя часть задней панели имеет матовую текстуру, а верхняя — полупрозрачное оформление.

Realme P4 Power будет оснащён тройной основной камерой и 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Смартфон поступит в продажу в трёх цветовых вариантах: TransBlue, TransOrange и TransSilver.

Работать устройство будет под управлением новой оболочки Realme UI 7.0. Производитель пообещал три года обновлений операционной системы и четыре года обновлений безопасности.