Apple, Xiaomi, OnePlus и Qualcomm в 2025 году одновременно решили пересмотреть свои схемы наименований. В итоге пользователям стало труднее разбираться в поколениях продуктов, а журналистам — объяснять, что именно выходит на рынок.

Как компании меняют названия

Apple перепрыгнула сразу от iOS 18 к iOS 26, объяснив это стремлением синхронизировать номер версии с календарным годом. Xiaomi в этом году представила серию 17 вместо ожидаемой 16-й. По словам президента компании Лу Вэйбина, решение продиктовано желанием противопоставить новинки iPhone 17 Pro:

«Пять лет назад мы начали стратегию прямого сравнения с iPhone. Сейчас мы уверены, что сможем конкурировать на одном уровне и в одном поколении», — заявил Лу Вэйбин в сентябре 2025 года.

OnePlus решила пропустить 14-ю версию. В качестве причины называют культурные особенности: число «4» в Китае ассоциируется с неудачей. Впрочем, почему компания не увидела проблемы в числе 13, остаётся вопросом.

Сильнее всех путает Qualcomm. После Snapdragon 888 5G в 2021 году вышел Snapdragon 8 Gen 1, затем Snapdragon 8 Elite, а теперь — Snapdragon 8 Elite Gen 5. По заявлениям производителя, это «пятая версия» серии, а не перескок.

Что это значит для рынка

Производители объясняют переименования маркетингом и стратегиями ребрендинга. На практике же отслеживать поколения устройств стало сложнее. Даже журналистам и аналитикам приходится тратить больше усилий, чтобы сопоставить новые линейки с их предшественниками.





Пока единственным логичным решением выглядит шаг Apple, которая выровняла номера iOS по годам выпуска. Остальные компании действуют скорее ситуативно: Xiaomi хочет конкурировать с Apple напрямую, OnePlus следует культурным особенностям, а Qualcomm продолжает запутывать рынок своим «Gen»-подходом.