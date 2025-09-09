Накануне сентябрьской презентации Apple журналист Bloomberg Марк Гурман поделился обновлённым списком характеристик, которые стоит ждать от iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Его прогноз во многом совпадает с предыдущими утечками, но подтверждает ключевые нововведения.

Новые цвета

По данным Гурмана, линейка Pro получит два уникальных оттенка:





ярко-оранжевый,

тёмно-синий.

Эти цвета должны стать главной визуальной «фишкой» премиальных моделей 2025 года.

Камеры и оптика

Apple продолжит делать ставку на фотографию. Смартфоны получат:





тройной блок камер по 48 Мп каждая,

каждая, переработанный дизайн модуля,

улучшенный оптический зум до 8× (против 5× у iPhone 16 Pro).

Это обновление выводит Pro-серию на уровень конкуренции с лучшими Android-флагманами в мобильной фотографии.

Система охлаждения

Впервые Apple добавит в iPhone испарительную камеру (vapor chamber) — технологию, давно используемую в игровых смартфонах. Она позволит эффективнее отводить тепло и обеспечит стабильную производительность при высокой нагрузке.





Что ещё известно

Ранее утечки указывали и на другие новшества:

более тонкий корпус;

увеличение времени автономной работы;

новые функции, связанные с AI и фотообработкой.

Однако именно дизайн и камеры станут главными внешними изменениями поколения.





Официальная презентация iPhone 17 состоится уже сегодня, 9 сентября 2025 года, в 20:00 по Московскому времени.