Накануне сентябрьской презентации Apple журналист Bloomberg Марк Гурман поделился обновлённым списком характеристик, которые стоит ждать от iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Его прогноз во многом совпадает с предыдущими утечками, но подтверждает ключевые нововведения.
Новые цвета
По данным Гурмана, линейка Pro получит два уникальных оттенка:
- ярко-оранжевый,
- тёмно-синий.
Эти цвета должны стать главной визуальной «фишкой» премиальных моделей 2025 года.
Камеры и оптика
Apple продолжит делать ставку на фотографию. Смартфоны получат:
- тройной блок камер по 48 Мп каждая,
- переработанный дизайн модуля,
- улучшенный оптический зум до 8× (против 5× у iPhone 16 Pro).
Это обновление выводит Pro-серию на уровень конкуренции с лучшими Android-флагманами в мобильной фотографии.
Система охлаждения
Впервые Apple добавит в iPhone испарительную камеру (vapor chamber) — технологию, давно используемую в игровых смартфонах. Она позволит эффективнее отводить тепло и обеспечит стабильную производительность при высокой нагрузке.
Что ещё известно
Ранее утечки указывали и на другие новшества:
- более тонкий корпус;
- увеличение времени автономной работы;
- новые функции, связанные с AI и фотообработкой.
Однако именно дизайн и камеры станут главными внешними изменениями поколения.
Официальная презентация iPhone 17 состоится уже сегодня, 9 сентября 2025 года, в 20:00 по Московскому времени.