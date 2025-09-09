iphone 17 pro dark blue and orange 2
Автор:

Накануне сентябрьской презентации Apple журналист Bloomberg Марк Гурман поделился обновлённым списком характеристик, которые стоит ждать от iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Его прогноз во многом совпадает с предыдущими утечками, но подтверждает ключевые нововведения.

Содержание
1. Новые цвета
2. Камеры и оптика
3. Система охлаждения
4. Что ещё известно

Новые цвета

По данным Гурмана, линейка Pro получит два уникальных оттенка:


  • ярко-оранжевый,
  • тёмно-синий.

Эти цвета должны стать главной визуальной «фишкой» премиальных моделей 2025 года.

Камеры и оптика

Apple продолжит делать ставку на фотографию. Смартфоны получат:


  • тройной блок камер по 48 Мп каждая,
  • переработанный дизайн модуля,
  • улучшенный оптический зум до 8× (против 5× у iPhone 16 Pro).

Это обновление выводит Pro-серию на уровень конкуренции с лучшими Android-флагманами в мобильной фотографии.

Система охлаждения

Впервые Apple добавит в iPhone испарительную камеру (vapor chamber) — технологию, давно используемую в игровых смартфонах. Она позволит эффективнее отводить тепло и обеспечит стабильную производительность при высокой нагрузке.


Что ещё известно

Ранее утечки указывали и на другие новшества:

  • более тонкий корпус;
  • увеличение времени автономной работы;
  • новые функции, связанные с AI и фотообработкой.

Однако именно дизайн и камеры станут главными внешними изменениями поколения.


Официальная презентация iPhone 17 состоится уже сегодня, 9 сентября 2025 года, в 20:00 по Московскому времени.

Источник: Macrumors
Ещё по теме:

Комментарии запрещены.