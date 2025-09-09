До большого события, презентации Apple Awe Dropping, остаются часы: компания представит iPhone 17, Apple Watch Series 11, AirPods Pro 3, а также ультратонкий iPhone 17 Air и, возможно, AirTag второго поколения. Трансляция пройдёт в прямом эфире и продлится примерно от часа до полутора. Начало — 10:00 PT (20:00 по Москве).

Ниже — все варианты, где можно будет смотреть презентацию.





Apple Events (официальный сайт)

Самый простой способ — открыть страницу мероприятий Apple. Там в назначенное время появится плеер с трансляцией. Качество обычно отличное, а ещё есть функция «Добавить в календарь», чтобы не забыть о старте.

Apple TV

Смотреть можно и через приложение Apple TV. В разделе с трансляциями появится вкладка Apple Event 2025, и запустить её можно будет прямо с любого устройства Apple.





YouTube

Официальный канал Apple на YouTube также будет вести прямую трансляцию. Это удобно для тех, у кого нет устройств Apple. Плюс на YouTube доступны дополнительные опции и активный чат. Эту трансляцию вы можете смотреть прямо здесь, на itzine.ru

Текстовая трансляция itzine.ru на русском языке

На нашем сайте itzine.ru мы будем вести прямую текстовую трансляцию сразу на русском языке. Начнём пораньше, а сразу после презентации проведём краткую аналитику представленных новинок. Подключайтесь к нам уже в 19:00 по Московскому времени.





Чего ждать от презентации

Основные премьеры практически подтверждены:

линейка iPhone 17 (включая iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air);

(включая iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air); новые Apple Watch Series 11 и Apple Watch SE 3 ;

и ; AirPods Pro 3.

Есть и вероятность небольших сюрпризов, например, обновлённого Apple TV 4K.



