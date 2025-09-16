На китайской платформе Weibo появился свежий рендер OnePlus 15, который вызвал бурное обсуждение. Судя по изображению, ожидаемый флагман может получить дизайн, подозрительно похожий на iPhone, что выглядит слишком сдержанно для бренда с девизом «Never Settle».

Утечка показывает смартфон с квадратным модулем камер с закруглёнными углами, тремя объективами и плоской задней панелью. Цвета соответствуют ранним слухам: Dune, Absolute Black и Mist Purple. Лицевая сторона устройства не показана, но ранее сообщалось о дисплее 1.5K с частотой обновления 165 Гц.





Источник утечки неизвестен, поэтому воспринимать изображения стоит с осторожностью.

Что известно о характеристиках

Подтверждено, что OnePlus 15 лишится партнёрства с Hasselblad и получит собственный движок обработки фото DetailMax Imaging Engine. Компания уже публиковала примеры снимков, сделанных с его помощью.





Смартфон также станет одним из первых на рынке с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5. В конфигурации ожидается до 12 ГБ оперативной памяти.

Программная часть — Android 16 из коробки, что подтверждено результатами Geekbench.





За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки.