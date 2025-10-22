Компания Nubia официально представила свой новый флагманский смартфон — Nubia Z80 Ultra. Новинка получила мощный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, огромный аккумулятор, улучшенную камеру и множество премиальных функций. Вот все подробности.

Внешне Z80 Ultra напоминает своего предшественника: прямые линии, плоские панели и крупный прямоугольный блок камер с массивным основным датчиком. Толщина корпуса составляет 8,6 мм, вес — 227 граммов. Смартфон защищён от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Устройство представлено в нескольких расцветках — Phantom Black (чёрный), Condensed Light White (белый), Starry Night Collector’s Edition (тёмно-синий с блестками) и лимитированной версии Luo Tianyi с ярко-красным дизайном.

На передней панели установлен 6,85-дюймовый OLED-дисплей BOX X10 с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Экран поддерживает сенсорную частоту отклика до 960 Гц, 10-битную глубину цвета, цветовой охват DCI-P3, яркость до 2000 нит и ШИМ-диммирование 2592 Гц. Также предусмотрен встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

В основе Nubia Z80 Ultra — новейший чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, обеспечивающий прирост производительности, энергоэффективности и графики. Смартфон комплектуется до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем до 1 ТБ стандарта UFS 4.1. Работает устройство под управлением Android 16 с фирменной оболочкой Nebula AIOS 2. Специальная лимитированная версия получила эксклюзивные обои, анимации загрузки и разблокировки.

Аккумулятор ёмкостью 7200 мА·ч поддерживает 90-ваттную проводную, 80-ваттную беспроводную и реверсивную зарядку. Среди других характеристик — Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, два стереодинамика и порт USB-C 3.2 Gen 1.





Главное внимание Nubia уделила камере. Основной сенсор теперь — 50 МП OmniVision LightMaster 990 формата 1/1.3 дюйма с оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.5. Его дополняют 50-МП ультраширокоугольная камера (1/1.55″, угол обзора 120°, f/1.8) и 64-МП перископ-телеобъектив (1/2″, f/2.4) с макросъёмкой и OIS.

Для энтузиастов мобильной фотографии Nubia представила профессиональный набор Professional Photography Kit — корпус из кожи и титана с механическими кнопками, креплением для внешних объективов (T-mount) и адаптером для 67-миллиметровых светофильтров.

Смартфон уже поступил в продажу в Китае, а мировой релиз ожидается в ближайшее время. Цены:

• 12 ГБ + 512 ГБ — 4999 юаней (~702 доллара)

• 16 ГБ + 512 ГБ — 5299 юаней (~744 доллара)

• 16 ГБ + 1 ТБ — 5699 юаней (~800 долларов)

• 16 ГБ + 512 ГБ (Starry Night) — 5599 юаней (~786 долларов)

• 16 ГБ + 512 ГБ (Luo Tianyi Limited Edition) — 5799 юаней (~814 долларов)

• 16 ГБ + 512 ГБ (Starry Night Premium) — 5999 юаней (~842 доллара)